Pensione | come andarci prima

Ilary Blasi e Totti : «Francesco in Pensione? Lavora più di prima. Ma non siamo come Fedez e Chiara Ferragni» : Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e dello sport. I nuovi assetti Lavorativi non hanno incrinato il loro amore che continua a far sognare...

Pensione di cittadinanza di 780 euro : a chi spetta e come funziona : Luigi di Maio è stato categorico con i suoi compagni di Governo: la Pensione di cittadinanza si deve fare, deve essere presente nella prossima Legge di bilancio e deve assolutamente essere avviata il prima possibile. Già dai primi mesi del 2019. Anche se gli esperti previdenziali, Alberto Brambilla in primis, la considerano troppo costosa per i bilanci statali, se sommata a tutte le altre misure che il Governo Conte sta pensando di inserire in ...

Come andare in Pensione prima dei 40 e vivere felici : Rip piuttosto che di una battaglia politica e una lotta a una società fondata quasi esclusivamente sul lavoro, si è trattata di una scelta legata al benessere individuale. Le due cose, però, sono ...

Pensione a 62 anni con “quota 100” : come funziona la proposta di Matteo Salvini : Il vicepremier Matteo Salvini ha lanciato una proposta che prevede l'introduzione della cosiddetta "quota 100" con età minima pensionabile pari a 62 anni, due in meno rispetto ai 64 anni minimi prospettati dall'iniziale proposta della maggioranza di governo. Dal 2019, i cittadini potrebbero andare in Pensione al compimento dei 62 anni a patto che abbiano almeno 38 anni di contributi versati.Continua a leggere

Fondi Pensione : come funziona e come fare reclamo per irregolarità : Per arrotondare la pensione futura e arrivare a percepire una somma dignitosa, spesso ci si avvale di Fondi pensione complementare, che possano a tutti gli effetti garantire al contribuente una pensione di complemento rispetto a quella erogata dall’Inps. Chi infatti sa già che riceverà un trattamento minimo di pensione, spesso sceglie di avvalersi di queste tipologie di investimento sulla propria “vita” al termine della propria attività ...

Torino - assunto come bidello a 66 anni : "Finalmente il posto fisso - ora potrò andare in Pensione" : Ex "esodato" nel 2010 dopo una vita di lavoro, Giovanni Pellegrino era diventato precario della scuola pubblica: "Potrei smettere già fra tre mesi, ma stavolta non rischio"

Rita : come anticipare la Pensione con la rendita integrativa : In tema di flessibilità in uscita, accanto all’ormai noto sistema dell’APE (Anticipo pensionistico), i lavoratori che hanno fatto ricorso durante la carriera lavorativa a forme di previdenza complementare possono anticipare la pensione grazie alla Rita (rendita integrativa Temporanea Anticipata). In altri termini, si fa ricorso al capitale accumulato dal lavoratore nei fondi di previdenza complementare durante la sua vita attiva e lo si riscuote ...

Come andare in Pensione con pochi anni di contributi : Alla luce dell’attuale sistema previdenziale italiano, che anno dopo anno aumenta sempre di più l’età pensionabile per la pensione di vecchiaia, nonché i requisiti contributivi minimi da possedere per la pensione anticipata, accade spesso che al raggiungimento dei requisiti anagrafici – che per quest’anno è pari a 66 anni e 7 mesi – non si riesce comunque ad andare in pensione in quanto non si è in possesso dei 20 anni di contributi minimi ...

Come calcolare la propria Pensione : data e assegno - : Le regole pensionistiche in Italia sono cambiate più volte. Ma esistono degli strumenti per capire quando si potrà lasciare il lavoro e per ipotizzare la cifra spettante

Part time Pensione : come richiedere il bonus entro fine anno : Per i lavoratori prossimi al pensionamento, fino a fine anno resta in vigore il bonus Part time pensione, un’agevolazione prevista dalla Legge di stabilità di due anni fa e dal Decreto Poletti, che offre la possibilità ai dipendenti a cui mancano solo 3 anni per uscire dal lavoro e maturano il requisito per la pensione di vecchiaia entro fine 2018, di chiedere il Part time a lavoro. La riduzione dell’orario da lavoro può andare dal 40 al 60 per ...