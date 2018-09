Pechino Express | Adriana Volpe al vetriolo | la battuta su Magalli

Pechino Express 2018 - Giancarlo Magalli : "Adriana Volpe fa ridere e non lo sa" : Che fra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non scorre buon sangue, non è una novità. I due sono stati l'uno a fianco all'altra per otto edizioni de I fatti vostri ed è proprio nell'ultima che i rapporti si sono incrinati bruscamente. Fra battute e frecciate in tv e sui social, la guerra catodica faceva parlare più della trasmissione stessa ed ha portato alla scissione della coppia nel 2017.Magalli e la Volpe adesso stanno sotto lo stesso ...

Pechino Express - Eleonora Brigliadori (Aron Noel) fa causa alla Rai per l’esclusione : “Causa ideologiche occulte alla base dell’esclusione” : Eleonora Brigliadori torna a parlare della sua esclusione da Pechino Express e attraverso la sua pagina Facebook annuncia azioni legali: “In occasione della messa in onda della prima puntata del programma Pechino Express ho dato incarico, allo Studio dell’Avv. Lo Foco, di depositare la vertenza giudiziaria contro Magnolia e RAI, per l’ingiusta esclusione, mia e di mio figlio Gabriele, dal programma stesso. In fede Eleonora Brigliadori, ...

Adriana Volpe e Cirillo conquistano il pubblico di Pechino Express 7 : Pechino Express 7: Adriana Volpe e Marcello Cirillo sorprendono Giovedì 20 settembre è andata in onda la prima puntata della settima edizione di Pechino Express. Il debutto dell’adventure game è stato seguito da 1.911.000 spettatori pari al 9.92% di share. La prima puntata ha visto l’uscita di due concorrenti a causa di un grave infortunio. Mirko Frezza e Claudio Colica si sono fratturati entrambi il metatarso. Tra tutte le coppie, ...

Ascolti tv - giovedì 20 settembre 2018 : buon esordio per Pechino Express : giovedì 20 settembre 2018: Ascolti tv Pechino Express e Non dirlo al mio capo Parte bene la nuova edizione di Pechino Express. A rischio chiusura dopo il flop dello scorso anno, l’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca ha interessato 1.900.000 telespettatori durante la prima puntata in onda su Rai Due giovedì 20 settembre 2018. […] L'articolo Ascolti tv, giovedì 20 settembre 2018: buon esordio per Pechino Express ...

Pechino Express non è fatto per i 'cittadini del mondo' - tipo Dibba : Attenzione a non diventare sciagurati "cittadini del mondo", tipo Dibba col mito del buon selvaggio, la nostalgia del fango e delle comunità guatemalteche senz'acqua potabile; uno di quelli che al ...

Pechino Express non è fatto per i “cittadini del mondo” - tipo Dibba : Ci sono tanti modi di vedere Pechino Express. C’è lo sguardo ironico in cui si ride di Adriana Volpi che sollevando una cassa pesante sibila un "manco ci fosse dentro Magalli" (spoiler: purtroppo no); c’è lo sguardo camp in cui Costantino è travestito da marinaretto (con noleggio di palloncini e bim

Ascolti TV | Giovedì 20 settembre 2018. Non Dirlo al Mio Capo vince con il 21.64%. Pechino Express riparte dal 9.92%. PiazzaPulita (5.39%) batte W L’Italia (3.51%) : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Chiara Francini Su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 4.559.000 spettatori pari al 21.64% di share. Su Canale 5 Mission: Impossible – Rogue Nation ha raccolto davanti al video 1.515.000 spettatori pari all’8.25% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.911.000 spettatori pari al 9.92% di share. Su Italia 1 Amici come Noi ha catturato l’attenzione di 1.079.000 spettatori ...

Pechino Express 2018 - il resoconto della prima puntata : A sorpresa Adriana Volpe e Marcello Cirillo sono i protagonisti assoluti di questa settima edizione di Pechino Express, che quest'anno ha deciso di mettere il turbo e di spostare intelligentemente la location in Africa, un continente che in un periodo storico come questo è noto solo per i flussi migratori.E il bello è che Adriana Volpe e Marcello Cirillo siamo ognuno di noi, in quanto la coppia sembra la portatrice degli stereotipi che ci ...

«Pechino Express 7» : due infortuni nella prima puntata - : Percorso che ha rivelato un Marocco bellissimo, ricco di primati sorprendenti , sapevate dove è la città più pulita o l'area urbana pedonale, più grandi del mondo?, e molto ospitale. Vi svelo #IL_...

«Pechino Express 2018» - il debutto fra lacrime e infortuni : Pechino Express 2018: la prima puntataPechino Express 2018: la prima puntataPechino Express 2018: la prima puntataPechino Express 2018: la prima puntataPechino Express 2018: la prima puntataPechino Express 2018: la prima puntataPechino Express 2018: la prima puntataPechino Express 2018: la prima puntataPechino Express 2018: la prima puntataPechino Express 2018: la prima puntataI tetti di Tangeri risplendono sotto un sole chiaro, che picchia su ...