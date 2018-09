Pechino Express 2018 | fuori Claudio Colica e Mirko Frezza

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 settembre 2018) La settima edizione dell'adventure-game di Raidue ha inizio con un doppio incidente, il ritiro di due concorrenti e le tenere lacrime di Maria Teresa Ruta - che è già una delle nostre star in viaggio preferite). Le otto coppie che si sfideranno sono: le #Coliche composta dai fratelli Fabrizio e, il duo comico celebre sul web, le #Mannequin di cui fanno parte Linda Morselli, compagna di Fernando Alonso, e Rachele Fogar, figlia dell’esploratore Ambrogio Fogar, i #Mattutini con i volti noti di Mezzogiorno in Famiglia Adriana Volpe e Marcello Cirillo, i #Poeti, coppia formata dall’attoree il cantante rap afro italiano laureato a Cambridge Tommy Kuti, i #PromessiSposi composta dai coniugi Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale, i #Ridanciani con l’ex naufraga Paola Caruso e l’influencer Tommaso Zorzi, le #SignoredellaTv rappresentate da Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta e infine i #Surfisti di cui fanno parte l’attore Andrea Montovoli e il campione di surf Francisco Porcella.Parte col piede giusto. Non solo l’Auditel ha premiato il debutto della settima edizione dell’adventure reality di Rai 2 con il 9,92% di share, portando la rete diretta da Andrea Fabiano a secondo canale più visto nel prime time di giovedì, solo dopo Rai 1. Ma anche il gradimento per questa “Avventura in Africa” sembra ottimo: Costantino si conferma una garanzia a livello di citazioni e ironia, il contesto naturale del Marocco è più bello che mai e anche il cast, nonostante le defezioni, convince.Già, questa edizione non sembra così fortunata: via Filippo Magnini e Eleonora Brigliadori (per motivi diversi, con la seconda sul piede di guerra) ancor prima di partire, Paola Caruso a metà gara sarà costretta a ritirarsi causa inattesa gravidanza, e poiche nella prima puntata hanno dovuto sventolare bandiera bianca per una doppia frattura al metatarso. I loro compari, Fabrizioe Tommy Nuti, zaini in spalla si sono uniti in un’unica coppia, quella degli Scoppiati.