Patrizia de Blanck racconta il suo dramma | Ho rischiato di morire

(Di venerdì 21 settembre 2018) Una delle contesse più celebri del piccolo schermo,deè scampata a quella che poteva essere una storia dall'epilogo tragico. Ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque hato ilvissuto questa estate. Tutto è partito dalla morte del suo cane La scorsa estate ho pianto molto per la morte del mio cane. E le lacrime hanno fatto infezione. Ma non vado mai dal medico. Mi ha costretto Giada il 10 agosto a correre in pronto soccorso perché il mio viso era completamente deforme. Il medico che mi ha salvato, ha detto che se avessi trascorso un'altra notte così sarei morta per una meningite fulminante. Si tratta di dacriocistite, un'infezione del sacco lacrimale che le ha provocato persino una grossa deformazione facciale: "Il pus era arrivato dietro all'orecchio e stava per raggiungere il cervello". Importante è stato l'aiuto di sua figlia Giada deche ...