Parma | incubo per italiana | botte e stupri dal marito albanese

ilgiornale

: RT @mitrandirr: @Inter Fate in modo che però non diventi un incubo. Massimo impegno da parte della squadra, più movimento e basta rese ind… - Bobo05924539 : RT @mitrandirr: @Inter Fate in modo che però non diventi un incubo. Massimo impegno da parte della squadra, più movimento e basta rese ind… - mitrandirr : @Inter Fate in modo che però non diventi un incubo. Massimo impegno da parte della squadra, più movimento e basta… - PalloneBucato : Non me ne vogliano gli interisti, ma certo che l’ #Inter è davvero un incubo. Perdere in casa col #Parma, con tutto… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Si è finalmente conlcuso l"di una donnaresidente a Colorno (), da mesi vittima di violenze fisiche eperpetrati dal compagno.La 25enne ha conosciuto il suo aguzzino lo scorso anno e, dopo una breve frequentazione, ha deciso di andare a convivere con lui, finendo in trappolaIn breve la sua vita assieme al fidanzato diventa un. Il giovanedi 23 anni si rivela essere uomo violento e dispotico, disposto a tutto per ottenere ciò che vuole. Irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell"ordine per alcuni reati, ha infatti necessità di ottenere al più presto un permesso di soggiorno e per tale ragione la obbliga con le minacce a sposarlo. Il matrimonio viene celebrato a giugno.Le violenze col tempo aumentano, e cominciano anche gli abusi sessuali. La donna, a lui sottomessa e troppo spaventata per reagire, subisce per mesi ...