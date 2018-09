Papa rimuove altri due vescovi cileni

Pedofilia : il Papa rimuove altri due vescovi in Cile : Papa Francesco ha rimosso due vescovi della Chiesa cattolica in Cile: entrambi i prelati sono coinvolti in indagini per abusi su minori. Al loro posto, il Pontefice ha nominato degli amministratori apostolici "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis". I vescovi rimossi sono quello di San Bartolomè de Chillan, mons. Carlos Eduardo Pellegrin Barrera, e di quello di San Felipe, mons. Cristian Enrique Contreras Molina. Nel mese di maggio scorso, ...