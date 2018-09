Palumbo PD | Municipio II | agibilità ville storiche a rischio

romadailynews

(Di venerdì 21 settembre 2018) Roma- “romane achiusura. La preoccupazione espressa dall’Assessore Rosario Fabiano delII sulla situazione di grande degrado in cui vertono le, non e’ uno scherzo e non puo’ essere presa sottogamba. Villa Ada, Villa Chigi, Villa Torlonia, Villa Glori e anche Villa Borghese, oramai sono un pericolo per chi ancora le frequenta. Edifici pericolanti, fontane piene di rifiuti, rami di alberi crollati e erba alta, cosi’ sono ridotte le perle che erano il vanto di questa citta’. Ilpoco puo’ fare, la competenza e’ dipartimentale quindi della Raggi e dei suoi Assessori”. “Da oltre un anno sono fermi i due appalti europei per la manutenzione del verde orizzontale e verticale, per un valore complessivo di 9 milioni, pubblicati nell’aprile 2017 sulla Gazzetta ufficiale ma bloccati ...