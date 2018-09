Palumbo | con tutte cabine di regia Raggi può costruire ovovia

Palumbo : convocata commissione Trasparenza per Maratona di Roma : Roma – “Su richiesta e interesse manifestato anche da altri consiglieri, il 12 settembre abbiamo convocato una commissione Trasparenza sulla Maratona di Roma . L’obiettivo e’ far luce sulle difficolta’ legate all’organizzazione di questo evento e se possibile scongiurare il rischio che la storica manifestazione Roma na possa saltare la prossima edizione o essere sostituita da un evento ...

TMB Salario. Palumbo-Zocchi : a breve commissione con Montanari : “Dopo aver assistito allibiti allo show su Facebook dell’assessore Pinuccia Montanari nel quale ha negato di percepire “odori significativi” provenienti dall’impianto Tmb Salario crediamo sia necessario un confronto franco prima di chiederne le dimissioni” così in una nota congiunta Marco Palumbo, Presidente della commissione Trasparenza in Campidoglio e Matteo Zocchi, Capogruppo della Lista Civica Caudo Presidente in III ...