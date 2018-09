Padre Lucia Borgonzoni si iscrive al Pd

Il Padre di Lucia Borgonzoni : 'Non ti voto'. La leghista : 'Mi usi come palcoscenico' : La lite tra la leghista Lucia Borgonzoni e il padre , l'architetto Giambattista Borgonzoni 'di sinistra' e 'contro Salvini' continua e si inasprisce. Lui l'ha criticata e ha confessato di non averla ...

Lucia Borgonzoni scrive al Padre : "Mi usi come palcoscenico" : "Non sono arrabbiata con te, non sono arrabbiata di certo con una persona che da quando ho sei anni ha di fatto scelto di non frequentarmi. Mi dispiace che tu ti lasci strumentalizzare, questo sì, che usi me come palcoscenico". Lucia Borgonzoni, sottosegretario ai Beni Culturali, ha scritto e postato su Facebook una lettera aperta a suo padre.Giambattista Borgonzoni nei giorni scorsi ha criticato la figlia, firmando la lettera di scuse ...