Padova : da Carabinieri controlli a tappeto e posti di blocco (2) : (AdnKronos) - Va anche sottolineato che tali servizi, di controllo massiccio alla circolazione stradale, rappresentano un forte deterrente nei confronti di ladri, provenienti dalle province limitrofe, che cercano di accedere nell’area Padovana. Complessivamente sono stati controllati 63 mezzi sui qu

Padova : fugge dopo aver provocato un incidente - denunciato dai carabinieri (2) : (AdnKronos) - Il veicolo, era di proprietà di una società di autonoleggio, ma approfonditi gli accertamenti, grazie anche alle testimonianze raccolte da parte della vittima e delle persone che avevano assistito all’incidente, senza trascurare le immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza co

Padova : fugge dopo aver provocato un incidente - denunciato dai carabinieri : Padova, 20 set. (AdnKronos) - Questa mattina i carabinieri della Stazione di Piove di Sacco (PD), al termine delle indagini avviate a seguito di un sinistro stradale dove uno dei veicoli coinvolti si era dato alla fuga, hanno denunciato, in stato di libertà, per i reati di “fuga e omissione di socco

Padova : da carabinieri controlli nei luoghi più frequentati della città (2) : (AdnKronos) - Nelle fasi iniziali, i passanti avevano già allertato i carabinieri sull’utenza di Pronto Intervento 112 che sono potuti intervenire tempestivamente per bloccare nella flagranza il rapinatore e sequestrare l’arma da taglio. La vittima inizialmente soccorsa dai militari, è stata accompa

Padova : da carabinieri controlli nei luoghi più frequentati della città (3) : (AdnKronos) - Quasi contemporaneamente, poco distante dal luogo dove si stava consumando la rapina, un’altra pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia carabinieri di Padova, che operava in abiti civili e a bordo di auto civetta, interveniva in Piazza Mazzini bloccando un tunisino,

Padova : da carabinieri controlli nei luoghi più frequentati della città : Padova, 20 set. (AdnKronos) - Nel primo pomeriggio di ieri, a Padova, in via Valeri, due pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia carabinieri di Padova, intervenivano su segnalazione di una violenta lite tra due stranieri, traendo poi in arresto, per rapina aggravata, un 28enne,

Padova : Carabinieri presidiano Cavalcavia Borgomagno e Arcella : Padova, 18 set. (AdnKronos) - Dalle ore 14 alle ore 20 di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Padova hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio concentrandosi in modo particolare nel quartiere “Arcella” e nei pressi del Cavalcavia “Bo

Padova : Carabinieri presidiano Cavalcavia Borgomagno e Arcella (2) : (AdnKronos) - Tale servizio rientra nelle attività di monitoraggio e contrasto alla criminalità e alla diffusione delle droghe che l’Arma di Padova effettua nei quartieri cittadini, senza tralasciare gli altri aspetti quali furti, borseggi, rapine e altri reati che incidono sulla cittadinanza e sull

Padova : aggredisce i sanitari e i carabinieri dopo aver alzato il gomito - 36enne arrestata (2) : (AdnKronos) - Poco dopo, la stessa pattuglia intervenuta precedentemente presso la trattoria, raggiunto il presidio sanitario, accertava che la donna segnalata era la stessa soccorsa poco prima davanti al locale. Nonostante i ripetuti tentativi di ricondurla alla ragione, la donna, dopo avere più vo

Padova : Carabinieri arrestano due imprenditori per truffa - bancarotta e incendio : Padova, 14 set. (AdnKronos) - I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Abano Terme (Pd) in collaborazione con personale del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Padova hanno eseguito una misura restrittiva della libertà personale nei confronti di due imprenditori

Padova : carabinieri su autobus per garantire più sicurezza a studenti : Padova, 12 set. (AdnKronos) - I carabinieri della Compagnia di Padova in occasione dell’apertura dell’anno scolastico hanno disposto una serie di pattuglie che operano su mezzi istituzionali e a piedi, queste ultime a bordo dei mezzi di trasporto pubblico cittadini, curando in particolar modo la pre

Padova : rubavano nelle Basilica del Santo - arrestati dai Carabinieri : Padova, 10 set. (AdnKronos) - I Carabinieri della Stazione di Limena (Pd) hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato, per furto aggravato, un 33enne, residente ad Altamura (Ba) e una 49enne, peruviana, residente a Pisa. I due si sono introdotti all’interno della Basilica di S. Antonio, fingen

Padova : rubavano nelle Basilica del Santo - arrestati dai Carabinieri (2) : (AdnKronos) - Una volta fermati ed accompagnati in caserma dai controlli è emerso che erano entrambi già noti alle forze dell’ordine per furti, rapine e ricettazione. L’uomo era noto anche per furti in luoghi di culto commessi in altre località. È quindi scattato l’arresto e dopo aver trascorso la n

Migranti - l’ex prefetto di Padova al suo vice : “I carabinieri vanno a perquisire il centro. Avvisa quelli della cooperativa” : l’ex prefetto di Padova Patrizia Impresa e il suo vice Pasquale Aversa avrebbero anticipato ai gestori di una cooperativa sotto inchiesta la perquisizione dei carabineri. Lo riporta oggi il Mattino di Padova pubblicando altri stralci delle intercettazioni dei militari nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione dei Migranti in Veneto. “È vero che ne abbiamo fatte di porcherie, però quando le potevamo fare”, è una delle frasi intercettate il ...