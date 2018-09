Orrore in India | bimba di 7 anni violentata con un tubo di metallo

Blastingnews

(Di venerdì 21 settembre 2018) Unadi soli 7si trova ricoverata presso un ospedale di Nuova Delhi in condizioni di salute critiche a seguito di una violenza nei suoi riguardi. Altro non si è potuto fare che sottoporre la piccola ad un intervento chirurgico per via delle ferite riportate mentre venivada un uomo con undi. La polizia di Delhi, nel dettaglio dal distretto di Shahdara, ha accusato per lo stupro della giovane un ragazzo di 21. Il presidente della Commissione per le donne di Delhi, nonostante non abbia rivelato molti particolari, ha confermato come la piccola stia soffrendo molto dopo l'accaduto, sia fisicamente che mentalmente. Cosi come rivelato dallo stesso commissario della polizia, la piccola verrà inoltre inserita presto in un programma riabilitativo a seguito della violenza subita.: la polizia indaga L'aggressione allaè stata anche ...