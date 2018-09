Ora pare davvero ufficiale | Telltale Games starebbe chiudendo i battenti

Salvini - Parenzo : “Mai lavOrato in vita sua. Successo? Dalla sua ha i piccoli imprenditori spaesati e le partite Iva” : “Salvini ha sempre fatto politica. A differenza di Berlusconi, che alle spalle aveva un impero, non ha mai lavorato in vita sua. Il segreto del suo Successo? Rappresentare i piccoli imprenditori spaesati e le partite Iva”. Così il giornalista David Parenzo, ospite a Coffe Break, su La7, su Matteo Salvini. “Il suo colpo di genio è stato trasformare una Lega padana in una Lega sovranista“. Video La7 L'articolo Salvini, ...

Lory Del Santo : «Mio figlio si è tolto la vita. Per questo avevo rinunciato al Grande Fratello Vip ma Ora voglio partecipare» : Lory Del Santo e Silvia Toffanin «Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale». Queste le parole con cui si apre il racconto di Lory del Santo, ospite sabato 22 settembre, alle ore 16.10 a Verissimo. Lory parla per la prima volta della morte del figlio Loren avvenuta circa un mese fa: ““Mi sono distrutta la mente in questo periodo ...

Terremoti - si dimette la direttrice dell'Ingv : 'Mancano trasparenza e collabOrazione' : Dopo 2 anni di servizio presso l'istituto nazionale, Daniela Pantosti, ha consegnato le dimissioni per l'incarico di dirigente al Dipartimento di monitoraggio del rischio sismico in Italia. Le accuse della donna sono pesanti e, in una lettera inviata ai collaboratori, fa sapere che all'Istituto vige un sistema arrugginito, confuso e poco trasparente che mette in serie difficolta' la ricerca scientifica. Per il senatore dei 5 Stelle Morra si ...

Terremoti - lascia la direttrice dell’Ingv : “Mancano trasparenza e collabOrazione”. Il caso presto all’attenzione del governo : E’ la centrale di controllo del rischio sismico in Italia. Coi suoi pareri tecnici, può affossare ponti, porti e strade. Per questo ha scatenato l’allarme la notizia delle dimissioni del direttore del Dipartimento Terremoti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il 5 settembre scorso, a sorpresa, Daniela Pantosti si è congedata dall’incarico che svolgeva da due anni sbattendo la porta dell’Istituto e lasciando dietro ...

Ponte MOrandi - a Genova l'abbraccio dei parenti delle vittime nel giorno del ricordo : E' il momento del silenzio. Del ricordo e della sofferenza che si rinnova. Genova si è fermata un minuto questa mattina per rendere omaggio alle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. In via Fillak, ...

È Ora di smetterla di incolpare le donne per i fallimenti degli uomini : Negli ultimi giorni è successa una cosa molto spiacevole: Ariana Grande è stata incolpata dai fan per la morte dell’ex ragazzo, il rapper MacMiller. Nonostante siamo ormai nel 2018 e certe cose dovrebbero essere superate, esiste ancora – in una parte della società civile – l’erronea convinzione che le donne debbano badare alle azioni uomini. Attenzione, non stiamo parlando del banale riguardo che ogni persona dovrebbe avere per il suo prossimo. ...

Xiaomi Mi Band 3 con NFC compare in foto : le 666 unità commemOrative saranno regalate : Diamo un'occhiata alla versione NFC di Xiaomi Mi Band 3 in queste nuove immagini: la nuova variante è sempre più vicina al debutto insieme alla particolare versione Limited commemorative Edition, che sarà prodotta in 666 unità. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 con NFC compare in foto: le 666 unità commemorative saranno regalate proviene da TuttoAndroid.

Caparezza : "Dodici mesi fantastici e ho ancOra l'acufene. Per i giovani rapper provo affetto e invidia" : ... esce il cofanetto live e torna in libreria 'Saghe mentali', scritto nel 2008: 'Avevo previsto tutto, un partito nato dal web e la lega meridionale' SPETTACOLI Di buonumore, rilassato e appagato, ...

OnePlus 6T in pre-ordine per qualche Ora su un sito mentre in Rete appare una sua presunta custodia : In attesa del lancio ufficiale di OnePlus 6T, ormai imminente, lo smartphone è apparso per qualche ora in pre-ordine sul sito Web Giztop L'articolo OnePlus 6T in pre-ordine per qualche ora su un sito mentre in Rete appare una sua presunta custodia proviene da TuttoAndroid.

[Il retroscena] Dal decreto per la ricostruzione del ponte MOrandi scompare la parola Genova. E diventa "Urgenze" - ma è in alto mare : Ventisette giorni dopo il crollo del decreto che dovrebbe sbloccare la situazione, mettere in campo una iniziativa straordinaria e far partire la ricostruzione ancora non c'è traccia. Lo chiede a gran ...

Di Battista : “Fondi Lega? Salvini restituisca fino all’ultimo centesimo. Renzi? Ora pare Corrado Guzzanti” : “Non ho problemi a parlare di Salvini, pure sui 49 milioni di euro della Lega. Non faccio parte della Lega e non ho mai amato particolarmente Salvini”. Risponde così l’ex deputato M5s, Alessandro Di Battista, alla giornalista Lilli Gruber, nel corso di Otto e Mezzo (La7). In collegamento dal Guatemala, l’ex parlamentare osserva: “In questo momento Salvini viene pompato dal sistema mediatico in maniera vergognosa. Repubblica, in particolare, ...

Italia brutta contro la Polonia ma è un pareggio che fa mOrale : entra Chiesa e cambia la partita - esordio con pareggio in Nations League [FOTO] : 1/17 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Ponte MOrandi - è arrivata la prima notizia che i parenti delle vittime aspettavano. Cosa sta succedendo a Genova : Sono 20 le persone iscritte nella lista degli indagati per il disastro di Ponte Morandi a Genova più la società Autostrade. E’ quanto emerge da fonti investigative relativamente all’inchiesta sul crollo della Procura di Genova. Tra le ipotesi di reato contestate quelle di disastro colposo, omicidio colposo stradale plurimo e omicidio colposo plurimo con aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. I nomi ...

Vuole scappare dal ristOrante senza pagare : finisce molto male : Una donna ha tentato di fuggire da un ristorante messicano in California passando per le condutture dell'aria: ma il piano...