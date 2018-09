Ora la guerra dei big tlc per le superfrequenze punta a quota 5 miliardi

Ora Matteo Salvini e la Lega vanno alla guerra anche contro la cannabis light : Con una circolare resa pubblica in questi giorni, il ministro dell'Interno indica alle forze di polizia come agire per contrastare la diffusione della cannabis light e propone un'interpretazione repressiva della legge in vigore. Si prospetta uno scenario di grande incertezza per i commercianti e gli operatori del settore, che rischiano accuse di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, oltre che il sequestro della merce.Continua a leggere

Difesa : Vinciguerra - Leonardo - - contratti importanti grazie a collabOrazione con Marina militare : Secondo Vinciguerra, la collaborazione tra istituzioni come la Marina militare e il mondo delle imprese è un elemento chiave del "sistema paese", che permette di creare valore non solo industriale ed ...

11 settembre : Marcato (Lega) - guerra ancOra in atto - non dobbiamo mollare : Padova, 11 set. (AdnKronos) - “A 17 anni dall’attentato alle Torri Gemelle la lotta al terrorismo non è una guerra consegnata alla storia, ma purtroppo è ancora in atto e tutte le istituzioni, prima tra tutte l’Unione Europea, hanno il dovere di mantenere la schiena dritta, di contrastare ogni minac

GUERRA IN SIRIA/ Qualcuno (a Washington) vuole ancOra impedire la fine di al Qaeda : SIRIA e Russia hanno dato il via alla campagna preparatoria per la liberazione di Idlib. Ma Qualcuno preferisce ancora al Qaeda e cerca il "casus belli". PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 06:02:00 GMT)SIRIA/ La ricostruzione ricomincia in un monastero di monache trappiste, di P. RicciCAOS SIRIA/ 100mila jihadisti in fuga da Assad pronti a invadere l'Ucraina, di P. Ricci

Foggia - Di Maio : “AncOra una volta dichiariamo guerra al lavoro nero e al capOralato” : “Oggi dichiariamo ancora una volta guerra al lavoro nero e al caporalato”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dello sviluppo economico, Luigi di Maio, al termine del tavolo convocato nella Prefettura di Foggia contro il caporalato. “Questa settimana – ha aggiunto – conoscerete il nuovo responsabile dell’ispettorato del lavoro. È finita l’epoca solo dei numeri ma è arrivato il momento di ...

Di Maio : "Guerra a capOralato" : 21.35 Un piano triennale che metta insieme prevenzione e repressione, che rinforzi e renda strutturali i centri per l'impiego e crei i presupposti per un rilancio del trasporto locale nelle aree interessate. Così il ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi Di Maio, sintetizza l'esito del vertice contro il caporalato svoltosi oggi a Foggia. Un vertice che sarà riconvocato presto per mettere a punto "gli step intermedi" con cui raggiungere ...

Ora Salvini lancia la guerra ai centri di accoglienza : Matteo Salvini non si ferma. Il Viminale prepara un piano per dare una sforbiciata all'accoglienza partendo dalla chiusura di alcuni Cara e dimezzando le spese per la gestione dei migranti. È stato lo stesso ministro degli Interni che annuncia le prossime mosse sul fronte migranti: "Possiamo garantire che non ci saranno più situazioni insostenibili, da Padova alla Sicilia. A questo proposito ricordo che al Cara di Mineo lavoriamo alla riduzione ...

Adidas vs Puma - Due fratelli in guerra - Rai Movie/ La rivalità tra i due marchi c'è ancOra? (1 settembre 2018) : Adidas vs Puma - Due fratelli in guerra, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 1 settembre 2018. Nel cast: Ken Duken e Torbern Liebrecht, alla regia Oliver Dommenget. La trama.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 16:13:00 GMT)

La Terra di Mezzo : L'Ombra della Guerra - Definitive Edition è Ora disponibile : Warner Bros. Interactive Entertainment oggi ha annunciato che La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra - Definitive Edition, la versione più completa dell'epico gioco d'azione a mondo aperto uscito l'anno scorso, è disponibile da oggi 31 agosto per la famiglia di dispositivi Xbox One, inclusa Xbox One X, PC con Windows 10 attraverso il Microsoft Store, PS4 e PS4 Pro. Sviluppato da Monolith Productions, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra - ...

Crollo del ponte MOrandi : è guerra tra Governo e la società Autostrade : A distanza di pochi giorni dalla tragedia, il Crollo del ponte Morandi provoca ancora enormi polemiche sui segnali di pericolo inascoltati e sulla manutenzione. Occorre, però, trovare una soluzione anche per i 634 sfollati e per la circolazione della citta'. Per il momento, il bilancio conta 38 vittime confermate [VIDEO], tra cui bambini e famiglie interamente distrutte. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato che fara' partire ...

Crollo del ponte MOrandi : è guerra tra Governo e la società Autostrade : A distanza di pochi giorni dalla tragedia, il Crollo del ponte Morandi provoca ancora enormi polemiche sui segnali di pericolo inascoltati e sulla manutenzione. Occorre, però, trovare una soluzione anche per i 634 sfollati e per la circolazione della città. Per il momento, il bilancio conta 38 vittime confermate, tra cui bambini e famiglie interamente distrutte. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato che farà partire la ...

Crollo del ponte MOrandi a Genova - è guerra tra governo e Autostrade. Anche sulle caause del cedimento : Crollo del ponte Morandi a Genova, sono 38 i morti: i bambini, le famiglie, il campione dello sport… Ecco le loro storie e i loro volti - GUARDA COME MUOVERSI A Genova - Fino al 26 agosto sono ...

Ora Beppe Grillo dichiara guerra all'omeopatia : farà sul serio? : Il fondatore del M5S non ha risparmiato le critiche, auspicando che si smetta di vendere prodotti omeopatici in farmacia. Diversi elettori non hanno gradito

Ora Beppe Grillo dichiara guerra all’omeopatia : farà sul serio? : (Foto: Philippa Willitts/Flickr) A poche ore da Ferragosto, nella settimana in cui tradizionalmente l’attenzione alla politica raggiunge il suo punto più infimo, Beppe Grillo ha estratto l’artiglieria pesante contro un nemico (per lui) nuovo: l’omeopatia. In un post pubblicato il 13 agosto nel pomeriggio sul suo blog, e rilanciato sui social, il fondatore del Movimento 5 stelle ha deciso di saltare a piè pari i convenevoli e di ...