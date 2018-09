Opera on Ice | un' altra favola scaligera

Torino - niente reintegro per l'Operaio licenziato perché malato di Parkinson : "L'azienda ignora la sentenza" : Denuncia di Leu: Franco Minutiello, 59 anni, non ha neppure ricevuto gli arretrati come ordinato dal giudice. "Andremo a chiedere giustizia davanti alla Teknoservice"

Andrea Scrosati lascia Sky Italia per Group Chief Operating Officer in Fremantle : Fremantle annuncia oggi la nomina di Andrea Scrosati alla posizione di Group Chief Operating Officer. Andrea, attualmente EVP Programming di Sky Italia succederà a Sangeeta Desai, che ha deciso nei mesi scorsi di dimettersi dal ruolo di COO e CEO Emerging Markets dopo oltre cinque anni in quella posizione. Andrea riporterà a Jennifer Mullin, Group CEO di Fremantle. Ad Andrea riporteranno una serie di funzioni di gruppo ...

CoOperazione territoriale - incontro tra Spanu e la Vice Ministra Del Re : "Abbiamo discusso in modo proficuo del valore della Cooperazione territoriale e del ruolo fondamentale delle Regioni nelle attività di programmazione e realizzazione degli interventi nei paesi che ...

Andrea Scrosati lascia Sky per Fremantle. Sarà il nuovo Group Chief Operating Officer : Andrea Scrosati Scossone in quel di Milano Santa Giulia. Dopo 11 anni Andrea Scrosati, EVP Programming di Sky Italia, lascia l’azienda. Da novembre approderà a Fremantle (che nel frattempo ha tolto il “media” dalla denominazione, ndDM), società di produzione da sempre strettamente legata alla pay tv grazie a titoli come X Factor e Italia’s Got Talent. Scrosati, classe 1972, ricoprirà il ruolo di Group Chief Operating ...

Palermo - Operata per dimagrire : morta dopo 45 giorni/ “il medico ci diceva che era esagerata” (Pomeriggio 5) : Palermo, operata per dimagrire: morta dopo 45 giorni. La storia di Valentina Trinca a Pomeriggio 5: ospite il marito che ha denunciato ospedale. “Il medico ci diceva che era esagerata”(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:26:00 GMT)

Migranti - l’ex prefetto di Padova al suo vice : “I carabinieri vanno a perquisire il centro. Avvisa quelli della coOperativa” : l’ex prefetto di Padova Patrizia Impresa e il suo vice Pasquale Aversa avrebbero anticipato ai gestori di una cooperativa sotto inchiesta la perquisizione dei carabineri. Lo riporta oggi il Mattino di Padova pubblicando altri stralci delle intercettazioni dei militari nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione dei Migranti in Veneto. “È vero che ne abbiamo fatte di porcherie, però quando le potevamo fare”, è una delle frasi intercettate il ...

Ricerca - CNR : la fisica statistica spiega coOperazione ed egoismo : Una Ricerca condotta dal Laboratorio di intelligenza artificiale della Nasa in collaborazione con l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Istc) di Roma e l’Università di Cartegna in Colombia, pubblicata sulla rivista Physical Review, ha messo in luce per la prima volta l’esistenza di un punto critico nei sistemi cooperativi umani, mostrando il ruolo cruciale giocato dalle norme sociali. “Il ...

Vicenza. Nuovo ponte di Debba Opera indispensabile : “Il Nuovo ponte di collegamento tra la Riviera Berica e Vicenza est all’altezza di Debba è un’infrastruttura indispensabile. È stato

VIDEO | Sting show a Firenze - concerto a sorpresa con gli Operai a rischio licenziamento : Il cantante ha fatto visita ai 318 lavoratori della 'Bekaert' che nel giugno scorso hanno ricevuto lettere di licenziamento...

Ponte Morandi - concluse le Operazioni di ricerca. Ispezione dei consulenti della Procura. Lunedì primi alloggi agli sfollati : Il crollo del Ponte Morandi ha ucciso 43 persone. Tra le macerie del viadotto di Genova si sono concluse le operazioni di ricerca delle vittime: i vigili del fuoco, dopo 24 ore di lavoro, hanno infatti terminato domenica mattina l’intervento per recuperare la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal. È appena iniziato invece il lavoro dei consulenti della procura e dei membri della commissione ...

