Opel | Grandland X è un successo | superati i 100 000 ordini

Nuovo propulsore Benzina 1.6 Turbo - per la Opel Grandland X : La Grandland X è stata tra le novità di maggiore rilievo dell’ultimo anno, nel panorama automobilistico Europeo. Una vettura appartenente all’ampio gruppo dei Crossover che riesce ad identificare “al meglio” il concetto di evoluzione di un’idea. I Crossover infatti, nell’ultimo decennio, si sono diffusi, nelle diverse fasce, per dimensioni, motorizzazioni e prezzi. C’è stato un cambiamento – di ...

Nuovo benzina top di gamma per Opel Grandland X : Opel offre un Nuovo motore top di gamma su Grandland X. Il SUV di tendenza monterà una nuova unità turbo benzina a iniezione diretta, disponibile esclusivamente con il cambio automatico a 8 rapporti, che si distingue per l’eccellente fluidità. Il propulsore PureTech in alluminio eroga tanta potenza e vanta livelli di emissioni ridotti, grazie a un […] L'articolo Nuovo benzina top di gamma per Opel Grandland X sembra essere il primo ...