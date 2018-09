Oneplus 6 sta ricevendo l’aggiornamento Android Pie 9 0 | ma non per tutti

Oneplus 6 si aggiorna a OxygenOS Open Beta 2 con ottimizzazioni delle prestazioni e della fotocamera frontale : OnePlus ha dato il via al rilascio dell' aggiorna mento a OxygenOS Open Beta 2 per OnePlus 6, introducendo alcune interessanti novità. Ecco quali L'articolo OnePlus 6 si aggiorna a OxygenOS Open Beta 2 con ottimizzazioni delle prestazioni e della fotocamera frontale proviene da TuttoAndroid.

Migliora la fotocamera di Oneplus 6 con Camera M : link mod per installazione : La fotoCamera di OnePlus 6 non si è dimostrata all'altezza delle vostre aspettative? Le soluzioni all'attivo non mancano di certo, vista soprattutto l'ultima possibilità di avvalersi della mod 'Camera M', un software aggiuntivo progettato da txx1219 (uno dei membri della vasta comunità di XDA Developers) ed installabile come nel caso di un qualsivoglia modulo Magisk, di modo si sovrascriva all'applicazione originale del produttore. In pratica, ...