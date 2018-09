Olimpiadi | Toninelli sfida  la Lega | «Torino è la miglior candidata unica» Video

Olimpiadi invernali 2026 - Toninelli : "Torino è la scelta migliore" : Il ministro: "So che il Carroccio fa ragionamenti diversi, troveremo una soluzione condivisa come sempre"

Olimpiadi - Toninelli in rotta di collisione con la Lega : "Torino da sola la scelta migliore - no al tridente con Milano e Cortina" : Il ministro appoggia la decisione della sindaca Appendino di insistere sulla candidatura unica della città subalpina ai Giochi 2026: "So che il Carroccio fa ragionamenti diversi, troveremo una soluzione condivisa come sempre"