Olimpiadi 2026 : Toninelli - Torino è la scelta migliore : "Rimango personalmente dell'idea che quella di Torino sia la scelta migliore sotto tutti i punti di vista, economico, strutturale, vista l'esperienza passata, e che l'idea di tre città sia quantomeno caotica e difficilmente percorribile e anche la piu' costosa". Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli a Torino. "Sono d'accordo con Di Maio - ha aggiunto - quando dice che lo Stato non deve ...

Olimpiadi invernali 2026 - Toninelli : "Torino è la scelta migliore" : Il ministro: "So che il Carroccio fa ragionamenti diversi, troveremo una soluzione condivisa come sempre"

Olimpiadi invernali 2026 - Toninelli contro la Lega : 'Torino sola era meglio' : 'La proposta è morta qui', ha sentenziato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con deLega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. 'Ho lavorato per arrivare a soluzione condivisa', ma 'sono ...

Olimpiadi invernali 2026 : i 3 punti non chiari della faccenda : Il ruolo di Torino, cosa faranno Cortina e Milano e chi paga. I nodi di una vicenda in cui la politica non riesce a trovare un accordo

Olimpiadi invernali 2026 - Toninelli : “La soluzione la scelta migliore è Torino - in cdm troveremo una soluzione condivisa” : Giancarlo Giorgetti aveva già archiviato la pratica (La candidatura italiana finisce qui”), ma Danilo Toninelli esprime la sua preferenza: la migliore candidata a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 è Torino. “Rimango personalmente dell’idea che quella di Torino sia la scelta migliore sotto tutti i punti di vista, economico e strutturale, vista l’esperienza nelle altre Olimpiadi – ha detto il ministro delle Infrastrutture ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : tavolo se dalle 3 città c'è ok a candidatura unitaria : Giochi invernali. "Sarei l'uomo più felice del mondo se potessi riunire le tre città attorno allo stesso tavolo per riprendere il discorso sulle Olimpiadi". Così il sottosegretario alla Presidenza con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti. "Ma ...

Olimpiadi 2026 - Milano e Cortina ce la faranno anche senza gli aiuti di un governo miope : Leggo su Repubblica che Simone Valenti (responsabile Sport dei Cinquestelle) avrebbe detto che i Giochi Olimpici senza soldi pubblici non si faranno, “sarebbe un inedito, almeno in Europa”. Infatti, voglio ricordare che nel 1984 i Giochi di Los Angeles – io c’ero, le battezzai “Cocacoliadi” (potete consultare i pezzi nell’archivio di Repubblica) furono organizzati privatamente e oculatamente dal manager Peter Ueberroth sfruttando le ...

Giovanni Malagò sulle Olimpiadi Invernali 2026 : “Aspettiamo evoluzione candidatura a due e auspico ancora una possibilità per Torino” : La tripla candidatura, come è noto, è stata bocciata, ma l’Italia non vuole mollare: l’obiettivo Olimpiadi Invernali 2026 è ancora parzialmente vivo. Esclusa Torino, si ripartirebbe da una candidatura di Milano e Cortina, ricordando quanto detto dai governatori Luca Zaia e Attilio Fontana, due giorni fa, in una nota congiunta. “Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili ...

Olimpiadi 2026 - Appendino : 'Irresponsabile andare avanti alla cieca' - : Il presidente del Coni Malagò ha invitato la sindaca di Torino a Roma per riaprire le trattative, ma lei ha declinato. Sala: "I giochi sono un investimento, non tolgono soldi". Il ministro Centinaio: "...

Olimpiadi invernali 2026 - presentata la candidatura Milano-Cortina. Ma senza il sostegno del Governo : Il timore di Milano, dal punto di vista politico, era che l'esecutivo stesse facendo una scelta politica dovuta alla necessità di non creare tensioni al proprio interno. Ad agosto Milano aveva ...

Olimpiadi 2026 - Appendino : 'Da irresponsabili andare avanti alla cieca. Torino non c'è perché manca trasparenza' : Questo da noi non è mai accaduto', ha spiegato ancora il numero 1 dello sport italiano a Radio Capital. 'perché si è litigato? Credo che ci sia di mezzo la politica, a tutti i livelli. In un paese ...