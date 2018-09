Olimpiadi 2026 | Giorgetti | La vicenda è chiusa Sala candidatura

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : per Governo vicenda tridente è chiusa : Roma, 21 set., askanews, - 'La vicenda è chiusa'. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, a proposito della candidatura a tre per le Olimpiadi invernali del ...

Olimpiadi 2026 - Sala : «Siamo tornati indietro - si deve fare chiarezza» : «Siamo tornati a quella che era la situazione di alcuni giorni fa. Io sono fermo, ora non posso fare nient'altro. Almeno finché la giunta del Coni non si riunisce per dirci di andare avanti». Così il ...

Olimpiadi 2026 - scontro Lega-M5S - Forza Italia : “Ma Toninelli c’è o ci fa?” : Il ministro Danilo Toninelli rilancia l'idea della candidatura singola di Torino alle Olimpiadi 2026. Ma il Carroccio tira dritto: "Vicenda chiusa". Forza Italia attacca: "Giorgetti dice che non c'è più la candidatura dell'Italia, parla a nome della Lega o del governo? Toninelli c'è o ci fa?".Continua a leggere

Olimpiadi 2026 : Giorgetti - per me vicenda chiusa : “Ho già detto che per me la vicenda è chiusa". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, arrivando ad Atreju, interpellato sulla candidatura di Milano, Cortina e Torino per le Olimpiadi del 2026. "La scorsa settimana ho mandato una bozza di protocollo d'intesa alle tre città, chiedendo di sottoscriverla. Se la sottoscrivono può rinascere ...

Olimpiadi 2026 : Toninelli - Torino è la scelta migliore : "Rimango personalmente dell'idea che quella di Torino sia la scelta migliore sotto tutti i punti di vista, economico, strutturale, vista l'esperienza passata, e che l'idea di tre città sia quantomeno caotica e difficilmente percorribile e anche la piu' costosa". Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli a Torino. "Sono d'accordo con Di Maio - ha aggiunto - quando dice che lo Stato non deve ...

Olimpiadi invernali 2026 : i 3 punti non chiari della faccenda : Il ruolo di Torino, cosa faranno Cortina e Milano e chi paga. I nodi di una vicenda in cui la politica non riesce a trovare un accordo

Olimpiadi invernali 2026 - Toninelli : “La soluzione la scelta migliore è Torino - in cdm troveremo una soluzione condivisa” : Giancarlo Giorgetti aveva già archiviato la pratica (La candidatura italiana finisce qui”), ma Danilo Toninelli esprime la sua preferenza: la migliore candidata a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 è Torino. “Rimango personalmente dell’idea che quella di Torino sia la scelta migliore sotto tutti i punti di vista, economico e strutturale, vista l’esperienza nelle altre Olimpiadi – ha detto il ministro delle Infrastrutture ...