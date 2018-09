Nuovo stadio Roma - versati 400 mila euro alla politica : Ammontano a 400 mila euro i contributi che, secondo la Procura di Roma, sarebbero stati "versati" alla politica da Luca Parnasi nell'ambito della vicenda della costruzione del Nuovo stadio della Roma .

Cagliari - il progetto del Nuovo stadio si aggiudica il premio EcoTechGreen : Il progetto del nuovo stadio del Cagliari, studiato insieme alla società Sportium, si e’ aggiudicato il premio “EcoTechGreen Award” come “Iconic Landscape”. Il premio, consegnato durante il Forum Internazionale EcoTechGreen, è organizzato da Paysage in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e punta al riconoscimento delle iniziative distintesi come ...

'Alcol e droga tra gli operai' : scandalo sul Nuovo stadio del Tottenham : La politica interna della Mace Eppure la ditta che sovrintende la costruzione dello stadio, leader nel settore, opera una politica molto stringente in tema di droghe e alcol: gli operai infatti sono ...

Cadute - risalite e ora un Nuovo stadio : a Berlino sono sempre all’Hertha : Due campionati prima che incombesse Hitler. Gli scontri con Juventus e Milan, il ritorno di fiamma a fine anni Novanta. E quel nome nato grazie a un viaggio in nave di Stefano Ravaglia L’Hertha Berlino avrà un nuovo stadio. L’immenso ovale di Berlino, quell’Olympiastadion in cui è stato scolpito il quarto titolo mondiale dell’Italia nel 2006 e delle storiche Olimpiadi sotto la morsa nazista nel 1936, è ormai ...

Serie A Spal - lunedì con l'Atalanta il "Nuovo" stadio : FERRARA - Ottanta giorni di lavori, cantiere aperto ventiquattro ore su ventiquattro, oltre duecentocinquanta operai coinvolti di dieci aziende diverse. E' stata una corsa contro il tempo e le ...

Spal - il Nuovo stadio riceve l'ok dalla Commissione Provinciale di Vigilanza. Attesa l'ufficialità : Dopo il sopralluogo e la riunione del pomeriggio presso lo stadio "Mazza", la Commissione Provinciale di Vigilanza ha dato parere di conformità dell'impianto a seguito dei lavori estivi di ...

De Laurentiis : 'Ancelotti a vita. Napoli in Champions a Bari. Stadio Nuovo in due anni. Insigne? Via per 200 milioni' : Aurelio De Laurentiis a 360 gradi. Il presidente del Napoli al Corriere dello Sport ha parlato degli Azzurri, della Champions che potrebbe essere giocata a Bari, del San Paolo e ha affrontato tanti altri argomenti: 'Il Napoli certi riconoscimenti non li ha avuti solo dall'Eca, ...

Premier League - come sarà il Nuovo stadio del Tottenham? Lo svela FIFA 19 : EA Sport infatti ha svelato i nuovi stadi da aggiungere alla Premier League: si tratta degli impianti di gioco di Tottenham, Wolverhampton, Cardiff e Fulham. E pensare che il nuovo stadio degli Spurs ...

Tottenham - incognita Nuovo stadio : rimane a Wembley fino a fine stagione? : Continuano ad addensarsi nuvole sopra il nuovo stadio del Tottenham. Inizialmente annunciata per l'avvio di questa stagione l'inaugurazione del nuovo gioiello da 62.000 posti che sostituirà lo storico ...

Fiorentina - Nardella : “Presto un incontro con i Della Valle per il Nuovo stadio” : "Con i Della Valle ci vedremo presto per un approfondimento sulla questione nuovo stadio", ha detto il sindaco di Firenze. L'articolo Fiorentina, NarDella: “Presto un incontro con i Della Valle per il nuovo stadio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Atletica – Meeting internazionale Città di Padova : Shubenkov star del Nuovo stadio : Meeting internazionale Città di Padova: Shubenkov 13.09 è la star del nuovo stadio Nel 32° Meeting internazionale Città di Padova, applausi per Sergey Shubenkov. Il fuoriclasse russo vola tra le barriere dei 110 ostacoli in 13.09 (+1.7), un crono di assoluto valore per il capolista mondiale dell’anno (12.92 in questa stagione) che si conferma ancora al top, dopo che agli Europei di Berlino si è dovuto accontentare dell’argento al ...

Nuovo Dall'Ara - mercoledì primo summit : Antistadio e mobilità - i nodi da sciogliere : BOLOGNA - Un mese di tempo per mettere sulla pista di decollo il progetto del restyling del Dall'Ara. È la tempistica indicata dai due nuovi partner dell'operazione pubblico-privata: Bologna e Comune ...

Juventus - idea Nuovo stadio : altro impianto per Primavera - Women e Under 23 : nuovo stadio- La Juventus raddoppia. Come riportato da “TuttoSport“, la Juventus starebbe valutando l’idea di dar vita ad un nuovo progetto per un nuovo stadio da 5.000- 6.000 posti. Un nuovo impianto sulla scia di Barcellona e Manchester City. Un nuovo stadio moderno ideato solo ed esclusivamente per la Primavera, Juventus Under 23 e Women. […] L'articolo Juventus, idea nuovo stadio: altro impianto per Primavera, Women e ...