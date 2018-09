Nuovi trailer e dettagli per Devil May Cry 5 e Resident Evil 2

Nuovi dettagli su Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Eevee! dal nuovo trailer : I due Nuovi attesissimi capitoli dei Pokemon in arrivo per Nintendo Switch come sappiamo si chiameranno Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee! e introdurranno una serie di nuove meccaniche per la serie e mettendone da parte di altre, tanto da essersi guadagnato il titolo di "spin off" della serie da parte dei fan.Ebbene come possiamo vedere un nuovo trailer del gioco è stato pubblicato, possiamo dunque finalmente apprendere ...

One Piece World Seeker : il nuovo trailer rivela informazioni sulla storia e introduce due Nuovi personaggi : Bandai Namco Entertainment Europe ha condiviso oggi un nuovo trailer per One Piece World Seeker. Il video rivela nuove informazioni sulla storia e introduce due nuovi personaggi originali pensati da Oda, il creatore di One Piece.Eiichiro Oda - il creatore di One Piece è stato coinvolto fin dall'inizio nel progetto e nell'origine del gioco. Ha supervisionato la storia e pensato due personaggi originali, Jeanne e Isaac, che saranno il focus ...

Nuovissimo trailer per Kingdom Hearts 3 mostra gameplay inedito e Big Hero 6 : Square Enix lo aveva promesso e finalmente ha rilasciato un nuovo video di Kingdom Hearts 3. Era stato anticipato nella giornata di ieri e rivela a tutti il mondo di Big Hero 6, ma vengono mostrate molte scene di intermezzo e gameplay di diverso tipo. Le prime impressioni sono ottime, Kingdom Hearts 3 sembra essere messo davvero bene sotto l'aspetto grafico, ma anche del gameplay. Il titolo sarà lanciato il 29 gennaio 2019, dopo tantissimi ...

Svelato il trailer di Skam Italia 2 - i Nuovi episodi dal 5 ottobre su TIM Vision con Martino protagonista (video) : TIM Vision ha divulgato il trailer di Skam Italia 2. La seconda stagione, annunciata lo scorso giugno, avrà per protagonista Martino, personaggio interpretato dal giovane Federico Cesari, nella serie migliore amico di Eva (su cui si è concentrata la prima stagione). Seguendo quindi lo stile del formato norvegese, Skam Italia 2 affronterà l'identità sessuale nei nuovi episodi, raccontando la storia di Martino e il suo incontro con Niccolò (new ...

Slitta a novembre l’uscita di Narcos 4 Messico su Netflix : data ufficiale e video trailer coi Nuovi protagonisti : Gli spettatori appassionati della saga sulla guerra al narcotraffico dovranno attendere ancora un po' per l'uscita di Narcos 4 Messico su Netflix: se le prime tre stagioni sono arrivate solitamente entro la fine dell'estate sulla piattaforma, per la quarta l'appuntamento Slitta ad autunno inoltrato ed è fissato per il 16 novembre 2018. Con un cast completamente rinnovato e un'ambientazione totalmente nuova, la serie torna con una scommessa ...

Spider-Man : pubblicati due Nuovi trailer in vista del lancio : Sony Interactive Entertainment ha rilasciato un paio di nuovi trailer dedicati a Marvel's Spider-Man, titolo protagonista nella giornata di ieri della nostra approfondita recensione.Come riporta Dualshockers, il primo trailer si muove tra il live action e le cutscene riprese dal gioco, e sembra davvero epico grazie alla combinazione tra la narrazione e la musica.Un secondo trailer rivela il tempo di sblocco del gioco, oltre a fornirci altre ...

Destiny 2 : I Rinnegati fa la sua comparsa a Gamescom 2018 con un Nuovissimo trailer : Destiny 2: I Rinnegati sale sul palco del Gamescom 2018 con un nuovissimo trailer, il quale possiamo vedere di seguito.Destiny 2: I Rinnegati è atteso per il lancio il 4 settembre, e in vista di esso è stato possibile provare la nuova modalità "Azzardo". Ma vediamo di seguito il comunicato stampa ufficiale di Bungie, riportato subito dopo il trailer:Read more…

Gamescom 2018 : Kassandra e Alexios si mostrano nei Nuovi trailer di Assassin's Creed Odyssey : Per celebrare l'inizio della Gamescom 2018, Ubisoft ha rilasciato due nuovi trailer per Assassin's Creed Odyssey.I due trailer, segnalati da Dualshockers, si concentrano sulle figure dei due protagonisti dell'atteso nuovo episodio. Per chi non lo sapesse, Assassin's Creed Odyssey presenta due protagonisti giocabili, Kassandra e Alexios. Per dare la stessa importanza a entrambi questi personaggi, Ubisoft ha deciso di pubblicare lo stesso trailer ...

Sony pubblica Nuovi trailer per Lost Soul Aside e Monkey King Hero is Back : Nel corso del ChinaJoy 2018, Sony Interactive Entertainment Asia ha mostrato alcuni nuovi trailer dedicati ai giochi che rientrano nella collana China Hero Project, nella quale sono inclusi i progetti realizzati da sviluppatori cinesi.Come segnalato da Dualshockers, all'interno della collana troviamo titoli come Kill X, Project Boundary, Pervader, Hardcore Mecha, Lost Soul Aside e Monkey King Hero is Back.Sony ha pubblicato vari video per questi ...

The Sinking City : Nuovi dettagli da BigBen e Frogware con un Gameplay Trailer : BigBen e Frogwares Games pubblicano un nuovo Gameplay Trailer di The Sinking City, gioco action d’investigazione open world che trae ispirazione dalle opere di H.P. Lovecraft. The Sinking City si mostra in un nuovo Gameplay Trailer Questo video inedito mostra Nuovi elementi caratteristici del personaggio principale, con un focus particolare sulla sua sanità mentale e i modi con cui egli interagirà con ...

Il video trailer di Roswell - New Mexico divide il pubblico : il reboot coi Nuovi Liz e Max punta sulla nostalgia : Come già accaduto con l'annuncio dell'avvio della produzione di un reboot, anche il trailer di Roswell, New Mexico nella nuova versione che sarà in onda su The CW la prossima stagione ha diviso il pubblico, attirando molte critiche ma anche generando un certo entusiasmo. L'idea di un remake di Roswell ha diviso i fan della serie originale sin da subito e le prime immagini del nuovo show non sono da meno: anche il primo trailer si è dimostrato ...