Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “Non sono sazio - ho voglia di vincere. Lo farò in piscina e in mare” : Gregorio Paltrinieri è sempre più convinto di poter vincere sia in vasca che in acque libere, la nuova dimensione in cui si sta cimentando e in cui ha ottenuto già un eccellente terzo posto a Chun’An nella recente tappa delle World Series. Il Campione Olimpico dei 1500 metri, reduce da degli Europei sottotono (ma in cui comunque ha vinto delle medaglie) a causa di problemi fisici, si sta cimentando anche con il Nuoto di fondo e il suo ...

Nuoto : Gregorio Paltrinieri - rientro complesso da Hong Kong per la stella azzurra a causa delle condizioni meteo : Non c’è soltanto la gioia del primo podio nel Nuoto di fondo per Gregorio Paltrinieri. L’uomo che l’Italia ha imparato a conoscere in versione moto d’acqua in piscina dall’acqua è rimasto bloccato nel tentativo di ripartire da Hong Kong per Roma, dov’è atteso per partecipare al Gala della Fina. Il problema risiede tutto nel tifone Mangkhut, che ha già fatto evacuare mezzo milione di persone in una giornata, ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri e il primo podio in acque libere : vincere a Tokyo 2020 in piscina e nel fondo non è un sogno : Essere campione non consiste solo nel vincere una gara e dimostrarsi superiore fisicamente e mentalmente. Essere un campione significa porsi nuovi obiettivi, nuovi traguardi da raggiungere e superare con soddisfazione. Gregorio Paltrinieri è un campione anche per questo e a chi gli ha dato del “folle” per l’esibirsi anche in acque libere, oltre agli impegni in piscina, lui ha risposto con il primo podio nel Nuoto di fondo nella ...

Nuoto di fondo - World Series Chun’An 2018 : Gregorio Paltrinieri è terzo nella 10 km in Cina : Gregorio Paltrinieri e le acque libere forniscono risposte importanti. Il campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero, dedito in quest’annata anche al Nuoto di fondo, dopo aver ottenuto un quinto posto nella prima tappa delle World Series a Doha (marzo), ha ottenuto un brillante terzo posto nelle acque del famoso lago artificiale Qiandao, nel penultimo round di quest’anno in Cina a Chun’An L’azzurro con il crono di ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “La priorità resta l’impegno in piscina ma le acque libere mi intrigano” : Il Tollcross International Swimming Centre è stato teatro delle imprese degli azzurri del Nuoto in vasca, capaci di vincere, migliorarsi ed ottenere prestazioni di livello mondiale. Gli Europei di Glasgow hanno garantito 6 ori, 5 argenti e 11 bronzi, 22 medaglie in totale. Un bottino superiore a quanto fatto a Debrecen 2012, edizione però disputata nell’anno a Cinque Cerchi e quindi di livello diverso rispetto a quella britannica. A dare un ...

Nuoto di fondo - World Series 2018 : Gregorio Paltrinieri e la nuova sfida - in gara a Chun’An. I convocati dell’Italia : Gregorio Paltrinieri è pronto per tornare in acqua ma questa volta non lo farà in vasca bensì in mare. Il Campione Olimpico dei 1500 metri, dopo degli Europei non andati come ci si aspettava a causa di un problema fisico, ripartirà dalle World Series di Nuoto di fondo (la ex Coppa del Mondo). Il carpigiano si era già cimentato in acque libere nel massimo circuito ottenendo il quinto posto a Doha a inizio marzo ma non vanno dimenticati il ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri sogna tre ori alle Olimpiadi 2020 : “Posso essere competitivo - valgo tre medaglie e ci proverò” : Gregorio Paltrinieri ha ripreso gli allenamenti e punta dritto verso l’immediato futuro: il suo primo obiettivo è quello di farsi trovare pronto per il 16 settembre quando a Chun’An (Cina) disputerà la 10 km valida per le World Series di Nuoto di fondo, poi lo sguardo va naturalmente anche più lontano e si spinge fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il carpigiano non si tira indietro e sogna di vincere addirittura tre medaglie ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri e il progetto acque libere : c'è il rischio di affondare ma la mentalità è quella vincente : Tuttavia, nello sport, come nella vita, le motivazioni sono benzina nel motore e in questo Gregorio non fa eccezione. L'aver vinto tutto in vasca ed essersi comunque confermato ad alto livello a ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri e il progetto acque libere : c’è il rischio di affondare ma la mentalità è quella vincente : Il mese di agosto è agli sgoccioli e chi ha la possibilità si starà godendo le ultime giornate in spiaggia o in montagna, lontano dai pensieri e dalle preoccupazioni della quotidianità. Per Gregorio Paltrinieri le vacanze sono già finite. Ebbene sì, il Campione Olimpico dei 1500 stile libero da quest’oggi si è rimesso a lavoro, guidato dal suo mentore Stefano Morini, perché il progetto delle acque libere è in cima alla lista. Il 16 ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “Il segreto di questa Italia? Mentalità vincente e scelte giuste in allenamento” : 6 ori, 5 argenti e 11 bronzi: questo il bilancio del Nuoto in piscina agli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow. Un riscontro trionfale per la compagine nostrana guidata dal direttore tecnico Cesare Butini che ha proposto tanti volti nuovi, pronti a prendersi la scena e mettere in mostra le loro qualità in un ambito internazionale. A questa “festa” ha preso parte anche Gregorio Paltrinieri (1 argento negli 800 stile libero e 1 bronzo nei ...

Nuoto - Europei 2018. Gregorio Paltrinieri : “Romanchuk era più forte - perdere mi scoccia. Per le Olimpiadi c’è tempo” : Gregorio Paltrinieri non è riuscito ad andare oltre la medaglia d’argento sugli 800 metri stile libero agli Europei 2018. Il carpigiano, non in perfette condizioni fisiche durante questa rassegna continentale, voleva riscattarsi della delusione maturata sui 1500 dove si è dovuto consolare col bronzo ma oggi il Campione Olimpico è stato battuto da un coriaceo Romanchuk che è parso più forte. L’allievo di Stefano Morini si mette al ...