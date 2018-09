romadailynews

: “Nozze da Brivido 2018” a Zoomarine: AAA Cercasi Coppia per le “Nozze da Brivido 2018” E… - romadailynews : “Nozze da Brivido 2018” a Zoomarine: AAA Cercasi Coppia per le “Nozze da Brivido 2018” E… - iltabloid : AAA Cercasi Coppia per le “Nozze da Brivido 2018” #zoomarine #halloween #nozze -

(Di venerdì 21 settembre 2018) AAA Cercasi Coppia per ledaE intanto fervono i preparativi per il primo ballo delle debuttanti più “mostruoso dell’anno” Quelli che aspettano Halloween. E’ un pò questo lo spirito del parco divertimentiche si prepara a festeggiare la lunga notte più spaventosa del calendario con una serie di eventi a partire dal 23 settembre e per tutto il mese di ottobre. Dopo il successo registrato lo scorso anno tornano leda” e per questa nuova edizione sarà l’animazione del parco, attraverso una serie di giochi ed iniziative nell’area piscine (aperte per tutto il mese di settembre), ad individuare la coppia che potrà rinnovare la propria promessa d’amore di fronte ad una platea di streghe, vampiri e buffi fantasmi il prossimo 28 ottobre, come accaduto nel 2017 per due giovani romani. Ma le sorprese non sono finite. Se il vostro sogno è sempre stato ...