“Non solo Belen Rodriguez!” Batosta per Andrea Iannone | periodo da dimenticare L’ultima

Borriello racconta la sua Ibiza : “Non è solo discoteche” : Marco Borriello ha deciso di legare il suo finale di carriera all’Ibiza, una società in rampa di lancio in un luogo da favola “Ibiza non è solo discoteche, ha un futuro anche in ambito sportivo. Questo è un progetto serio, si sta costruendo qualcosa che prima non esisteva, il mio obiettivo è aiutare con la mia esperienza e con tutto ciò che posso dare”. Marco Borriello parla così della sua avventura in Spagna in una ...

Ponte Morandi - Delrio : “Non prendo lezioni da Toninelli - finora solo chiacchiere. Basta ergersi a tribuni” : “Oggi è stata persa una grande occasione, e siamo delusi dal governo”. Lo ha detto nell’Aula della Camera il capogruppo del Pd, Graziano Delrio. in dichiarazione di voto sulle risoluzioni relative al crollo del Ponte Morandi. “Non c’è stato nessun impegno da parte del governo, non è stata annunciata una legge speciale di cui Genova ha bisogno. Invece sono state ripetute solo bugie, menzogne“, ha detto, aggiungendo ...

“Non è andata sempre così!” Chiara Ferragni e quel drammatico segreto : viene fuori solo adesso - a pochi giorni dal matrimonio. Lo rivela mamma Marina : Ci siamo, The Ferragnez sono pronti per il matrimonio più social dell’anno. Mancano sei giorni scarsi al primo settembre. Noto, la capitale del Barocco, diventerà per un giorno la località più ricercata su Google: la Sicilia sarà presa da assalto dai paparazzi che cercheranno di portare a casa uno scatto vincente. Nessuna esclusiva fotografica: Federico e Chiara documenteranno tutto sui social network. Intanto, il duo è tornato a Milano: ...

US Open – Murray si chiama fuori : “Non ho aspettative. È strano arrivare qui così - per 12 anni ho solo…” : Andy Murray sa di non avere grandi chance per gli US Open: il tennista britannico si chiama fuori dalla corsa al titolo dell’ultimo Slam in calendario US Open dal sapore strano per Andy Murray. Nonostante sia fra i partecipanti al torneo americano, il talentuoso 31enne britannico non è nel lotto dei favoriti, una stranezza per un giocatore che fa parte dei Fab-4 del tennis mondiale. Il lungo infortunio che l’ha tenuto fuori per ...

Salvini-Orban si vedono a Milano - M5s : “Non è un incontro istituzionale o governativo ma solo politico” : Il Movimento 5 stelle prende la distanze dall’incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orban. Il ministro dell’Interno e il presidente dell’Ungheria si vedranno nel pomeriggio di martedì 27 agosto alla prefettura di Milano. “Va considerato come un incontro solo ed esclusivamente politico e non, dunque, istituzionale o governativo“, scrivono in una nota Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5s di Camera e ...

“Non può essere espulso”. Stupro Jesolo - arrestato 25enne senegalese. L’ira di Salvini su Facebook : Un 25enne senegalese, gravemente indiziato della violenza sessuale su una 15enne a Jesolo (Venezia) avvenuta giovedì scorso, è stato fermato dalla polizia di Venezia. Gli agenti hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura di Venezia. Il 25enne è stato bloccato a Mestre, dove aveva trovato rifugio all’interno di una struttura ricettiva. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica e condotte dalla squadra ...

Versiliana 2018 - l’ad del Fatto Cinzia Monteverdi : “Non solo il giornale - alla festa presenteremo una società con tutti i suoi marchi” : “Proprio nove anni fa eravamo qui per festeggiare il nostro primo anno come giornale e avevamo un giornale, oggi siamo ancora qui, felici di esserlo, e presentiamo in realtà una società con tutti i suoi marchi” spiega Cinzia Monteverdi, presidente e amministratore delegato della società editoriale Il Fatto in occasione della presentazione alla stampa del programma della festa del Fatto Quotidiano che si terrà come di consueto alla Versiliana di ...

Napoli - Allan sfida Cristiano Ronaldo/ “Non può vincere lo scudetto da solo. Lotteremo con la Juventus” : Per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan, Ronaldo non può vincere lo scudetto da solo. Per questo il Napoli è destinato a essere anche quest'anno l'anti Juve(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:42:00 GMT)

Ponte Morandi - sopralluogo della commissione del Ministero : “Non solo rottura strallo ma concause all’origine del crollo” : Il crollo del Ponte Morandi ha ucciso 43 persone. Tra le macerie del viadotto di Genova si sono concluse le operazioni di ricerca delle vittime ma è appena iniziato invece il lavoro dei consulenti della procura e dei membri della commissione ispettiva del Mit, con la prima ispezione sul luogo. Presenti anche alcuni tecnici e ingegneri della Società Autostrade. Al termine del sopralluogo, il presidente della commissione Roberto ...

Terremoto Molise : “Non ci sono danni - solo tanta paura. Situazione sotto controllo” : “La Situazione attualmente è sotto controllo, gli abitanti delle zone colpite sono ospitati nelle tende ma perché al momento hanno paura a rientrare nelle case: la Situazione è sotto controllo e la macchina dei soccorsi ed interventi ha funzionato benissimo“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Donato Toma, presidente della Regione Molise in merito alla sequenza sismica in atto nella regione. “Protezione civile, vigili del ...

Figc - Fabbricini vuole sospendere tutto dopo il crollo del ponte Morandi : “Non solo la serie A…” : Figc, Roberto Fabbricini ha parlato della caduta del ponte Morandi e delle ripercussioni sui campionati di calcio “Sono convinto, come ho già detto, che anche il calcio farebbe la sua parte di fronte ad una giornata di lutto nazionale nella quale tutte le attività ludiche fossero sospese. Penso agli spettacoli cinematografici, a quelli nelle piazze e sulle spiagge ed a tutti gli altri eventi di intrattenimento. Altrimenti, sarebbe ...

Crollo ponte Genova - intervista ad Antonio Di Pietro : “Non solo Autostrade - anche lo Stato è responsabile della tragedia” : Dopo il tragico Crollo del ponte Morandi a Genova, la società Autostrade per l'Italia è finita nell'occhio del ciclone e il governo M5S-Lega ha annunciato che provvederà a revocare la concessione. Per capire meglio i termini della questione e della procedibilità di un'eventuale revoca, Fanpage.it ha raggiunto telefonicamente l'ex ministro dei Trasporti Antonio Di Pietro.Continua a leggere

Terremoto in Molise - il sindaco di Montecilfone : “Non ci sono danni - solo tanta paura” : Franco Pallotta, sindaco di Montecilfone, epicentro della scossa di Terremoto che ha colpito il Molise poco prima della mezzanotte, raggiunto da Fanpage.it assicura che non ci sono stati gravi danni: solo il crollo di qualche piccolo pezzo di cornicione. La gente è scesa in strada per lo spavento e al momento sono in corso ulteriori verifiche.Continua a leggere

Europei di nuoto - oro di Miressi nei 100 metri stile libero : “Felicissimo”. Paltrinieri solo bronzo nei 1500 : “Non ero al meglio” : Alessandro Miressi è il nuovo campione d’Europa nei 100 stile libero. L’azzurro ha nuotato in 48″01 la finale disputata a Glasgow. “Sono felicissimo, non pensavo di nuotare 48″01. Non ho parole”. E’ la prima reazione di Alessandro Miressi ai microfoni di Rai Sport dopo il trionfo nei 100 metri stile libero. “Provo solo felicità, potrei di nuovo buttarmi e fare un altro 100 – ha aggiunto l’azzurro – Ho ...