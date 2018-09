Niccolò Fabi | il dolore per la terribile perdita si trasforma in un parco

Niccolò Fabi - un parco giochi dedicato alla figlioletta Olivia - morta di meningite nel 2010 : Un parco giochi per Olivia Fabi , la figlia del cantante Niccolò morta per una meningite fulminante nel 2010 : è il bellissimo progetto nato da un'idea della fondazione Parole di Lulù onlus , di Shirin ...

Niccolò Fabi - un parco giochi dedicato alla figlioletta Olivia - morta di meningite nel 2010 : Un parco giochi per Olivia Fabi , la figlia del cantante Niccolò morta per una meningite fulminante nel 2010 : è il bellissimo progetto nato da un'idea della fondazione Parole di Lulù onlus , di Shirin ...

Niccolò Fabi - dedica parco giochi alla figlia scomparsa/ Regalo per i bimbi del quartiere Tamburi di Taranto : Niccolò Fabi , dedica parco giochi alla figlia scomparsa : un Regalo per i bambini del quartiere Tamburi di Taranto , vicino lo stabilimento dell'Ilva. Le ultime notizie sul cantautore romano(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:40:00 GMT)

Niccolò Fabi : "Ho trasformato il dolore per la morte di mia figlia Lulù in amore verso i più fragili" : "La verità è che siamo un Paese di esseri umani con grandi entusiasmi, generosità, slanci. Un Paese sentimentale, che dà grandi prove di collettività nelle emergenze. Ma di fatto siamo solisti, non orchestre, imbrigliati fra i tanti cavilli burocratici". Il 3 luglio 2010, a 22 mesi, la figlia di Niccolò Fabi, muore per una meningite fulminante all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. In sua ...