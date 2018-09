: Se ne va la mia favolosa amica Inge #Feltrinelli , fotografa, editrice, instancabile attivista culturale… - riotta : Se ne va la mia favolosa amica Inge #Feltrinelli , fotografa, editrice, instancabile attivista culturale… - repubblica : 11 settembre 2001: 17 anni fa l'attacco terroristico alle Torri Gemelle di New York #accaddeoggi - HuffPostItalia : Il New York Times accusa il Made in Italy: 'Le sarte lavorano da casa per 1,50 euro all'ora' -

Cinque persone, tra cui tre bambini, sono state ferite a coltellate in un asilonel Queens, a New. Lo riferisce la Nbc. Non è stata resa nota l'età dei piccoli, due femmine e un maschio. Una delle due bimbe è in gravi condizioni. Una donna di 52 anni è stata arrestata.(Di venerdì 21 settembre 2018)