New York | 3 bimbi accoltellati in un asilo nido Video | ultime notizie | arrestata una

Tre bimbi accoltellati in un asilo nido a New York. Arrestata una 52enne : Cinque persone, tra le quali tre bambini, sono state ferite a colpi di coltello in un asilo nido nel Queens, a New York. Lo riferisce la Nbc. La polizia non ha reso noto l'età dei piccoli, due femmine - una in serie condizioni - e un maschio. Una donna di 52 anni è stata Arrestata.

Il New York Times accusa il Made in Italy : "Le sarte italiane sfruttate come in Cina” : Il quotidiano americano pubblica un discusso reportage sul lavoro delle sarte del sud Italia, ma la categoria si difende...

Il New York Times accusa il Made in Italy : "Le sarte lavorano da casa per 1 - 50 euro all'ora" : Donne in casa, in nero, senza assicurazione e senza contratto che cuciono per ore, mesi (o addirittura anni) preziosi capi d'abbigliamento per le più svariate marche di abbigliamento rigorosamente Made in Italy. Questa l'accusa del NY Times lanciata con un'inchiesta dal titolo "Inside Italy's Shadow Economy" dove si affronta il problema del lavoro in nero in Puglia.Accade a Santeramo in Colle, in provincia di Bari, e a Ginosa, in ...

La Mappa Marsili vola a New York : ANSA, - NEW York, 20 SET - La storia armena "a fumetti", come in un "graphic novel", ma di tre secoli fa. Un nobile bolognese alla corte di Vienna e un erudito armeno a Istanbul: da questo incontro, ...

Ian Buruma si è dimesso dalla direzione della New York Review of Books : Lo scrittore e giornalista anglo-olandese Ian Buruma si è dimesso da direttore della prestigiosa rivista letteraria New York Review of Books dopo 16 mesi in seguito alle proteste seguite alla pubblicazione di un saggio considerato critico verso #MeToo, il movimento The post Ian Buruma si è dimesso dalla direzione della New York Review of Books appeared first on Il Post.

In mostra la New York di Fred W. McDarrah : “Non chiamatemi fotografo. Sono semplicemente un fotoreporter.”, era solito ribadire Fred W. McDarrah nelle interviste. Guai a chi osava definirlo un artista. Lui che aveva cominciato per puro caso da ragazzino, fotografando il fratello, la madre e le strade di New York con la sua piccola Univex. Resta il fatto che dalla metà degli anni ’50, della città in cui aveva mosso i primi passi, attraverso il suo obiettivo, McDarrah ha raccontato ...

