Nella Firenze di Nardella il turismo si converte e diventa anche muslim friendly

(Di venerdì 21 settembre 2018) Orapuntasulmusulmano, specialmente sull"Islam di lusso. Già perché ben quindici hotel in città (a 4 e 5 stelle)no "": ciò significa, per esempio, cibo cosiddetto halal (cioè, lecito), tappetini per pregare ebussole puntate in direzione della Mecca. E, ovviamente, niente alcol nei frigobar nelle camere. Insomma, il capoluogo toscano apre le braccia ai facoltosi clienti arabi.Chi ha lavorato in tal senso? Federalberghi Confcommercio, Comune, Regione e imam."Ci stiamo lavorando da un anno. Abbiamo collaborato con la Regione Toscana e con l"Imam diper capire come attrezzare al meglio le nostre strutture. Al momento hanno aderito quindici hotel a 4 e 5 stelle ma siamo sicuri che diventeranno molti di più. Stiamo cercando infatti di formare le strutture ricettive ad accogliere la clientela musulmana, altre città nel mondo ...