Nedved furioso corre dall' arbitro | Emre Can accusato di sessismo

(Di venerdì 21 settembre 2018) Brych&Fritz non è un duo comico tedesco di avanspettacolo. E no, l'e l'assistente di porta di Valencia-Juventus non hanno fatto ridere nessuno. Anzi, la coppia tedesca ha fatto arrabbiare, eccome, la Juventus non riuscendo a compromettere l'esordio stagionale in Champions solo per merito dei bianconeri. Ma l'espulsione di Cristiano Ronaldo, oltre che l'assurdo rigore contro assegnato nel recupero (per fortuna doppiamente ininfluente), sono state scelte scellerate. Tanto da far infuriare tutto il mondo bianconero. Secondo lo spagnolo Marca, in modo quasi eccessivo. Il quotidiano racconta che nell'intervallo di Valencia-Juventus, il vicepresidente bianconero Pavelsia corso negli spogliatoi per cantarne quattro all'. Stando al racconto di un testimone citato da giornale,e altri due dirigenti si sarebbero avvicinati a Brych gridando la loro rabbia per il ...