Necessario ricordare le leggi razziali

ilfriuli

: 21/09/2018 - LEGGI RAZZIALI: “NECESSARIO RICORDARE L'ORRORE DI 80 ANNI FA” - Telequattro : 21/09/2018 - LEGGI RAZZIALI: “NECESSARIO RICORDARE L'ORRORE DI 80 ANNI FA” - mrtrs77 : @AnpiBrescia @anis_epis Per mantenere la pace è necessario ricordare che non è una conquista per sempre, ma va riconquistata sempre. - supertommyno : RT @Il_Reggino: Mi piace ripetere, per ricordare, l'euro è USURA. Chi lo adora, idolatra, ritiene necessario è USURAIO. Superfluo indicarne… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) "La celebrazione di oggi non deve essere solo un gesto simbolico in ricordo della drammatica data del 18 settembre 1938, ma uno stimolo aper 365 giorni all'anno e per tutti i decenni che ...