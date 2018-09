' Ndrangheta | tre arresti per l' omicidio dell' allevatore di Seminara

‘ Ndrangheta - allevatore ucciso e bimbo ferito a Seminara : “Estorsione delle cosche”. Tre arresti : Il bambino ferito è stato certamente un fuori programma non previsto. Alla base dell’omicidio di Fabio Giuseppe Gioffré, l’ allevatore ucciso nella Piana di Gioia Tauro il 21 luglio scorso, c’era un’estorsione che le cosche stavano compiendo ai danni di un frantoio. Un omicidio di ‘Ndrangheta o, più probabilmente, il tentativo da parte della vittima di farsi giustizia da solo. I dettagli dell’operazione, eseguita stamattina dai carabinieri, ...

'Ndrangheta - tre arresti nel Reggino : 6.59 E' in corso dall'alba un'operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria,per arrestare 3 persone ritenute responsabili a vario titolo di omicidio,estorsione, porto e detenzione di armi,con l'aggravante dei modi mafiosi.La misura scaturisce dalle indagini avviate dopo l'omicidio di Gioffre Fabio Giuseppe,allevatore di Seminara (RC) ucciso a luglio scorso in un agguato mafioso in cui rimase ferito anche un minore bulgaro. Chiarite le ...