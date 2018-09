: 'Ndrangheta, tre arresti nel Reggino - NotizieIN : 'Ndrangheta, tre arresti nel Reggino - TelevideoRai101 : 'Ndrangheta, tre arresti nel Reggino - cjmimun : 'Ndrangheta: omicidio allevatore, Cc arrestano tre persone -

E' in corso dall'alba un'operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria,per arrestare 3 persone ritenute responsabili a vario titolo di omicidio,estorsione, porto e detenzione di armi,con l'aggravante dei modi mafiosi.La misura scaturisce dalle indagini avviate dopo l'omicidio di Gioffre Fabio Giuseppe,allevatore di Seminara (RC) ucciso a luglio scorso in un agguato mafioso in cui rimase ferito anche un minore bulgaro. Chiarite le dinamiche criminali del territorio della Piana di G.Tauro,e individuato uno degli autori del delitto.(Di venerdì 21 settembre 2018)