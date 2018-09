NBA – Jimmy Butler e la fidanzata di Karl-Anthony Towns | il clamoroso motivo dietro la

Mercato NBA – Jimmy Butler ha scelto 3 squadre per il suo futuro : si apre uno scenario clamoroso : Dopo aver richiesto ufficialmente la cessione, Jimmy Butler ha scelto 3 squadre alle quali vorrebbe essere scambiato: una in particolare darebbe vita ad uno scenario incredibile Nella giornata di ieri, dopo l’incontro con coach Thibodeau, Jimmy Butler ha ufficializzato la sua richiesta di cessione. L’ex guardia dei Chicago Bulls considera finita la sua permanenza nel Minnesota, si pensa a causa di alcuni contrasti con Karl-Anthony Towns, ...

Mercato NBA – Bomba in casa Timberwolves : Jimmy Butler ha chiesto ufficialmente la cessione! : Notizia clamorosa pronta a cambiare gli equilibri del Mercato NBA: concluso l’incontro fra Jimmy Butler e coach Thibodeau, il giocatore ha chiesto ufficialmente la cessione La notizia era nell’aria da diverso tempo, serviva solo un faccia a faccia chiarificatore, che mettesse nero su bianco la volontà di Jimmy Butler. L’ex Chicago Bulls ha infatti incontrato in giornata coach Thibodeau, per annunciargli la sua volontà di cambiare aria: ...

Mercato NBA – Jimmy Butler via dai Timberwolves? Ecco 3 possibili destinazioni : In attesa di conoscere il reale esito dell’incontro fra Jimmy Butler e i Minnesota Timberwolves, Ecco 3 possibili destinazioni per una trade che metterebbe d’accordo tutte le parti in causa Sono ore di tensione per tutti i fan dei Minnesota Timberwolves. Jimmy Butler, una delle principali stelle della franchigia, avrebbe incontrato coach Thibodeau, in queste ore, per decidere il suo futuro nella franchigia del Minnesota. Butler in passato ...

NBA - Jimmy Butler "ci prova" sui social con Gabrielle Union - Wade risponde per le rime : Bisogna fare sempre molta attenzione ai commenti lasciati sui social, soprattutto quando riguardano amici con cui non sempre conviene prendersi troppa confidenza. Lo scatto "incriminato" questa volta ...

NBA - Jimmy Butler si opera : salta il raduno della Nazionale : Jimmy Butler costretto a dare forfait per quanto concerne il raduno della Nazionale di Popovich, il cestista dei Twolvesi si opera Jimmy Butler ha scelto di sottoporsi all’intervento chirurgico sulla sua mano destra martedì. La guardia dei Minnesoto Twolves, non ha preso parte al raduno della Nazionale USA guidata per la prima volta da Popovich, proprio a causa del problema alla mano che lo terrà lontano dal parquet sino ad inizio ...

Mercato NBA – Jimmy Butler alza un muro con i Timberwolves : rifiutato un quadriennale pazzesco : Jimmy Butler non ha intenzione di rinnovare con i Minnesota Timberwolves: il cestista ex Chicago Bulls ha rifiutato un contratto da 110 milioni complessivi per 4 anni Il caso Jimmy Butler infiamma il Mercato NBA. Mentre tutti i free agent principali hanno trovato una sistemazione, l’attenzione si sposta sui giocatori già sotto contratto e in casa Timberwolves la situazione è scottante. Minnesota rischia di perdere un membro ...