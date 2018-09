Nature | due italiani tra gli 11 scienziati emergenti

ilgiornale

(Di venerdì 21 settembre 2018) Hanno il "mondo ai loro piedi" e "stanno lasciando un segno nella scienza". Così la rivistadefinisce gli 11 ricercatoriche sono stati selezionati tra 500. Tra questi, due di loro sono: Silvia Marchesan, dell"università di Trieste, arrivata sesta, e Giorgio Vacchiano, dell"università Statale di Milano, undicesimo."Dal taglio dei costi dell'elettricità solare alla riduzione del rischio del cancro ovarico, gli 11 ricercatori stanno emergendo come leader nei loro campi (...) e stanno portando nuove idee in una vasta gamma di discipline. La loro iniziativa, curiosità e flessibilità hanno dato loro un vantaggio in un ambiente di ricerca competitivo", riporta.Per la selezione,ha analizzato il profilo di 500 ricercatori di tutto il mondo che hanno pubblicato almeno un articolo nelle 82 riveste delIndex nel 2017 e il cui primo documento ...