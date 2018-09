calcioweb.eu

: #Napoli: infortunio #Meret, si allungano i tempi di recupero? - CalcioWeb : #Napoli: infortunio #Meret, si allungano i tempi di recupero? - FerraraLiberato : RT @PerSempreNa: Nessun mistero su Meret: era folle pensare un recupero in 40 giorni - - FerraraLiberato : Nessun mistero su Meret: era folle pensare un recupero in 40 giorni -

(Di venerdì 21 settembre 2018) La convocazione per il match contro la Stella Rossa aveva fatto ben sperare i tifosi del, ma in realtà Alexpotrebbe dover rimandare il suo rientro in campo. Il portiere ex Udinese è fermo già da due mesi conseguentemente alla frattura dell’ulna sinistra procurata in allenamento nel ritiro estivo di Dimaro. Il giovane classe ’97 continua ad avere fastidi al braccio e non ha ancora recuperato pienamente la sensibilità al pollice., stando a quanto riportato dall’edizione napoletana di Repubblica, ha svolto anche un consulto medico in gran segreto in Spagna, il cui responso avrebbe escluso ulteriori problemi. A questo punto la data del rientro slitterà quasi sicuramente oltre la prossima sosta: il 20 ottobre ilsfida proprio l’Udinese alla “Dacia Arena” espera quantomeno di essere nuovamente a disposizione di ...