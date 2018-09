Napoli calcio | si allungano i tempi di recupero di Meret

Calcio - Champions League : l’Inter sconfigge il Tottenham all’ultimo respiro - il Napoli non va oltre lo 0-0 a Belgrado in casa della Stella Rossa : L’avventura nella Champions League 2018-19 delle italiane inizia con l’emozionante vittoria dell’Inter all’ultimo respiro sul Tottenham. Gli Spurs passano in vantaggio con il danese Christian Eriksen, ma i nerazzurri, nella partita che sancisce il loro grande ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza, non mollano di un centimetro e prima pareggiano il match con un eurogol di Mauro Icardi, il primo in Champions League in carriera ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : Stella Rossa-Napoli 0-0. La supremazia partenopea non frutta i tre punti : Nella prima giornata della Champions League di Calcio il Napoli non va oltre lo 0-0 sul campo della Stella Rossa di Belgrado e così deve accontentarsi di un solo punto al termine di una partita dominata dal punto di vista delle occasioni create. Serbi praticamente inesistenti in fase offensiva. Nel primo tempo è il Napoli a rendersi pericoloso per primo, al 13′ con Insigne che stoppa la palla al limite dell’area e calcia di prima ...

Stella Rossa-Napoli 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : 1/13 LaPresse ...

Stella Rossa-Napoli 0-0 LIVE - calcio d’inizio! : 1′ – Inizia il match! L’inferno del Marakana è il teatro dell’esordio in Champions degli uomini di Ancelotti. La novità dell’allenatore azzurro è Fabian Ruiz, che sostituisce capitan Hamsik. Insigne cambia posizione: gioca al fianco di Milik. Stella Rossa-Napoli 0-0 LIVE Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Degenek, Savic, Rodic; Jovicic, Krstcic; Ben Nabouhane, Causic, Marin; Boakye. All. ...

Remember Me : 18-9-2013 Napoli-Borussia Dortmund - il capolavoro di Lorenzo Insigne da calcio di punizione : A Napoli ci è nato, cresciuto e diventato grande. Si è guadagnato anche l'appellativo di 'Magnifico' trasformandosi in un simbolo per tutti gli 'scugnizzi' che, come lui da piccolo, sognano ogni ...

Pagelle/ Napoli-Fiorentina (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 4^ giornata) : Pagelle Napoli Fiorentina (1-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 4^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 20:27:00 GMT)

Napoli-Fiorentina 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : Dopo il tracollo di Genova, Ancelotti cambia qualcosa anche in vista della Champions: tra i pali Karnezis sostituisce Ospina, mentre in difesa c’è Maksimovic a far coppia con Koulibaly; davanti, Mertens vince il ballottaggio con Milik. Pioli recupera Veretout e sceglie ancora Dragowski tra i pali. Il Napoli parte meglio, ma la Fiorentina lo argina abbastanza tranquillamente nei primi 45′. Milik, entrato per un impalpabile ...

Pagelle/ Napoli-Fiorentina : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 4^ giornata - primo tempo) : Pagelle Napoli Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 4^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 18:49:00 GMT)

Calciomercato Napoli - super offerte alla Fiorentina : possono rientrare anche contropartite : 1/6 Jennifer Lorenzini/LaPresse M. D ...

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : inedito scontro al vertice tra Juventus e Sassuolo - spazio ad Inter e Napoli negli anticipi del sabato : Dopo la parentesi deludente della Nazionale italiana, che ha ottenuto appena un punto nelle prime due gare di Nations League 2018-2019 con due prestazioni decisamente opache, torna nel prossimo weekend il campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio, che tra sabato 15 e lunedì 17 settembre andrà in scena con la 4a giornata. Un inedito scontro al vertice vedrà di fronte la Juventus e il Sassuolo che si contenderanno il primo in classifica domenica ...

DE LAURENTIIS - "PRONTO A COMPRARE L'HAJDUK SPALATO"/ Gesto "d'amore" verso il calcio : ma i tifosi del Napoli.. : De LAURENTIIS compra L'HAJDUK Spalato? Il presidente del Napoli conferma la possibilità: pronto con Reja se c'è un progetto. Sul Bari aggiunge: non è un giocattolo(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:37:00 GMT)

Calcio e basket 'camminato' arrivano a Napoli con il Panathlon : ... approvato nell'ambito della EWOS 2018 Beactive-Settimana Europea dello Sport. Il convegno è in programma venerdì 14 settembre, alle ore 18, presso il Circolo Posillipo. Interventi dell'ex arbitro ...

Napoli - sequestrati due campi da calcio abusivi alle spalle del distributore di benzina : Gli agenti dell'unità operativa San Giovanni della polizia locale hanno riscontrato in viale delle Ville Romane, alle spalle del distributore Erg, lavori edili presumibilmente abusivi. All'atto del ...

Hamisk - forse a Napoli dopo addio calcio : ANSA, - Napoli, 12 SET - "Ci tengo alla maglia del Napoli, per questo sono qui da 12 anni. Può darsi che ci resterò anche dopo il calcio, ho dedicato tutta la mia carriera a Napoli e ne sono fiero". ...