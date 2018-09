Mourinho | “legame Mendes-Wolves? Non ho parlato con lui”

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 settembre 2018) “No, non parlo con lui da molto tempo per essere onesto, ma quando parliamo non parliamo del mio lavoro o del suo lavoro. E questo è tutto”. Così Jose, allenatore del Manchester United, risponde in conferenza stampa ad una domanda sul suo agente Jorge, in vista della partita contro il Wolverhampton. Il super manager portoghese ha infatti forti legami con la squadra inglese, per la quale lavora come consulente dei proprietari cinesi Fosun e rappresenta anche il loro manager Nuno Espirito Santo. Il coinvolgimento dia Molineux ha spinto la Football League inglese a indagare, sebbene tutto sia stato trovato conforme alle regole. “Penso che il lavoro svolto daisia ottimo ma non solo per l’influenza portoghese, di un manager portoghese, di uno staff e di giocatori. Hanno giovani interessanti e anche giocatori esperti”, ha ...