MotoGp – Occhi lucidi per Petrucci dopo le Fp2 ad Aragon | “per il risultato? No! Ecco la

MotoGp - la rivelazione di Marquez : “il quinto posto? Ho guidato con un sassolino nell’occhio” : Il pilota spagnolo ha rivelato che dopo la caduta gli è entrato un sassolino nel casco che lo ha condizionato negli ultimi minuti della qualifica Non è solo Jorge Lorenzo il protagonista delle qualifiche di Misano, per certi versi lo è anche Marc Marquez dopo la corsa pazzesca messa in mostra in seguito alla caduta. AFP/LaPresse Lo spagnolo ci ha messo poco più di due minuti a tornare in pista, sfruttando le sue doti da centometrista e il ...

MotoGp - GP Austria 2018 : sarà Ducati contro Marquez nelle qualifiche del Red Bull Ring? Occhio alla pioggia.. : Dopo un venerdì a due facce, soleggiato e temporalesco, è tempo di qualifiche del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP. Sul tracciato del Red Bull Ring è tempo di mettere mano ai cronometri per stabilire la griglia di partenza della gara di domani. Nonostante la FP2 sia stata pesantemente condizionata dal maltempo, la prima sessione di prove libere della mattina ci ha fatto capire quali potrebbero essere i valori in campo.-- Sull’asciutto ...

MotoGp – Dalle gomme all’avversario più temibile - Marquez ragiona dopo le Fp2 di Brno : “occhio a Dovizioso” : Marc Marquez parla dopo le Fp2, il pilota spagnolo ha segnato il decimo tempo utile Le seconde prove libere sul circuito di Brno, in vista del Gp di Repubblica Ceca, hanno premiato la velocità della Honda di Dani Pedrosa. Il pilota spagnolo ha segnato il tempo più veloce, davanti a Danilo Petrucci ed Alvaro Bautista. Solo decimo, al contrario, Marc Marquez, che dopo le Fp2 ai microfoni di Sky MotoGp ha detto la sua opinione sul decimo ...

MotoGp - Marquez : "Possiamo ancora migliorare - ma occhio alle Yamaha" : Nel weekend si torna in pista a Brno, Repubblica Ceca,, Rossi insegue lo spagnolo nel Mondiale: "Stiamo capendo il modo per andare più veloce"

MotoGp – Marquez consapevole delle sue qualità - ma con un occhio alle Yamaha : “migliorano ogni gara” : Marc Marquez svela le sue impressioni prima del Gp di Repubblica Ceca, le parole dello spagnolo dopo la pausa estiva ed in vista della gara di domenica Dopo la pausa estiva di appena due settimane, il Motomondiale torna a dare spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo round del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del titolo ...