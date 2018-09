MotoGP | GP Aragon Vinales e la crisi Yamaha | ' La moto non va | ma nessuno sa perchè'

MotoGP - Aragon lo sconforto di Rossi 'I miracoli non esistono' : 'Non so:ho girato il mondo, ho visto delle belle città e incontrato tante persone, ho risposto alle domande dei giornalisti. Forse non è proprio da buttare', scherza. E per un attimogli torna il ...

MotoGP Aragon - Rossi : «Sapevo di dover soffrire» : ALCA?IZ - ' Sapevo di dover soffrire perché storicamente qui facciamo più fatica che a Misano e visto com'è andata a Misano sapevo che sarebbe stato un po' peggio... '. Non nasconde lo sconforto dopo ...

MotoGP Aragon Rossi e la crisi Yamaha : "È già importante stare nei 10..." : La prudenza di Valentino Rossi alla vigilia di Aragon aveva un buon fondamento, visto il modesto 9° posto dopo la prima giornata di libere ad Aragon, con il compagno Vinales alle sue spalle. "È molto ...

MotoGP Aragon - Dovizioso : «Marquez farà di tutto per vincere» : ALCA?IZ - ' farà di tutto per vincere qui. Nelle ultime gare, tra virgolette, si è accontentato, facendo dei miracoli nel rimanere davanti con me e Jorge. Al momento noi tre siamo in linea sul passo, ...

MotoGP - Marquez si guarda intorno ad Aragon e teme le Ducati : “più forti e veloci di noi” : Marc Marquez confessa le sue sensazioni dopo le seconde prove libere sul circuito di Aragon, il pilota spagnolo ed il suo pensiero sulle Ducati La prima giornata di prove libere sul circuito di Aragon si è appena conclusa. Il pilota più veloce, nei tempi combinati delle Fp1 e Fp2, è risultato essere il ‘solito’ Marc Marquez, seguito dalle due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Dopo la giornata in pista ed in ...

MotoGP - Valentino Rossi soffre ad Aragon ma non è sorpreso : “sapevo che sarebbe stato peggio di Misano” : Valentino Rossi confessa le sue sensazioni dopo le seconde prove libere sul circuito di Aragon, il pilota di Tavullia ammette di faticare con le gomme e con il caldo La prima giornata di prove libere sul circuito di Aragon si è appena conclusa. Il pilota più veloce, nei tempi combinati delle Fp1 e Fp2, è risultato essere il ‘solito’ Marc Marquez, seguito dalle due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. In vista ...

MotoGP - Petrucci contento ma non soddisfatto ad Aragon : “sto lavorando per l’anno prossimo” : Petrucci confessa le sue sensazioni dopo le seconde prove libere sul circuito di Aragon, il pilota soddisfatto ma non troppo La prima giornata di prove libere sul circuito di Aragon si è appena conclusa. Il pilota più veloce, nei tempi combinati delle Fp1 e Fp2, è risultato essere il ‘solito’ Marc Marquez, seguito dalle due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. In vista del quattordicesimo appuntamento del ...

MotoGP – Che ridere ad Aragon : Miller spinge Vinales tra gli applausi del pubblico [VIDEO] : Con Jack Miller si ride sempre: l’australiano spinge ai box Vinales al termine delle Fp1 tra gli applausi e le risate Scena da applausi e al tempo stesso tutta da ridere questa mattina sul circuito di Motorland, nella prima sessione di prove libere del Gp di Aragon. Alla fine delle Fp1 infatti, Jack Miller ha spinto fino al rientro ai box Maverick Vinales, alle prese con uno spegnimento improvviso della sua moto. Lo spagnolo, quinto ...

MotoGP Aragon Dovizioso : "Avvio positivo - buon feeling - ma siamo tutti lì" : Andrea Dovizioso è soddisfatto del suo inizio di week end ad Aragon con il miglior tempo del mattino e il terzo del pomeriggio: "Stiamo andando molto bene, al livello dei test effettuati qui in ...

MotoGP – Dovizioso analizza la prima giornata di prove ad Aragon : “ecco come è andata” : Le parole di Dovizioso al termine della seconda sessione di prove libere del Gp di Aragon: sensazioni positive per il forlivese della Ducati giornata di prove soddisfacenti in casa Ducati: il team di Borgo Panigale ha chiuso la sessione mattutina di prove libere con un poker tutto rosso, con Dovizioso al comando, mentre nelle Fp2 del pomeriggio solo Marquez è riuscito a piazzarsi davanti alle Desmosedici di Lorenzo e Dovizioso. Alessandro ...

MotoGP Aragon - Libere 2 : Marquez torna padrone - 9° Rossi : ALCANIZ - Marc Marquez mette in riga tutti nella seconda sessione di Libere ad Aragon. Il campione del mondo ha realizzato un 1'47''382. Alle sue spalle ci sono le Ducati ufficiali di Jorge Lorenzo a 138 millesimi e di Andrea Dovizioso a 4 decimi. In difficoltà le Yamaha, con Rossi e Vinales entrambi ...

MotoGP – Fp2 amare per Vinales ad Aragon - la dura sincerità di Maverick : “cosa non funziona? Manco Yamaha lo sa” : Maverick Vinales deluso dopo il venerdì di prove libere del Gp di Aragon: le parole dello spagnolo della Yamaha Giornata di prove non soddisfacente in casa Yamaha: dopo la domenica di gara di Misano il team di Iwata brancola nel buio. Nono e decimo tempo nelle Fp2 rispettivamente per Valentino Rossi e Maverick Vinales nelle Fp2 del Gp di Aragon. Alessandro La Rocca/LaPresse Nonostante un test abbastanza positivo di qualche settimana fa, ...

MotoGP Aragon - dove vedere la gara in tv e streaming : orari Sky e Tv8 : Nelle ultime sei edizioni solo i piloti di casa hanno occupato il primo posto nelle classifiche, sia in qualifica sia in...

MotoGP Libere2 Aragon - Marquez è super : precede Lorenzo e Dovi. Vale 9° : Marquez si riprende lo scettro. Dopo il poker Ducati della mattinata, nel pomeriggio di Aragon è lo spagnolo della Honda a issarsi davanti a tutti: nelle Libere2 sulla pista spagnola, sede del 14° GP ...