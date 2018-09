MotoGP | GP Aragon 2018 | domani le qualifiche Programma | orari e tv

DIRETTA MotoGP / Streaming video SKY prove libere FP2 live : Marquez avanti al gruppo (GP Aragon 2018) : DIRETTA MOTOGP prove libere FP1 e FP2 live GP Aragon 2018: cronaca e tempi delle prime due sessioni sul circuito del Motorland Aragon (oggi venerdì 21 settembre)(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 14:15:00 GMT)

LIVE MotoGP - GP Aragon 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Aggiornamenti in tempo reale : Bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP. Dopo una mattinata dominata dalle Ducati, la classe regina torna in pista per capire i reali valori in campo al MotorLand. Nella FP1 il miglior tempo è stato fissato da uno straordinario Andrea Dovizioso, davanti a tre compagni di marchio, Jack Miller, Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo. Alle loro spalle Maverick Vinales, Marc Marquez e ...

MotoGP – Sensazioni positive per Dovizioso ad Aragon : “partiti subito bene - ma dobbiamo lavorare” : Le Sensazioni di Andrea Dovizioso dopo la prima sessione di prove libere del Gp di Aragon: le parole del ducatista Prima sessione di prove libere positiva per Andrea Dovizioso ad Aragon: il ducatista ha chiuso le FP1 in testa alla classifica dei tempi, seguito dalle 3 Ducati di Petrucci, Miller e Lorenzo. Sensazioni dunque più che positive per il forlivese che rimane però con i piedi per terra: “Sensazioni molto buone, come il test, ...

MotoGP - Gp Aragon : Meregalli - Yamaha - - 'Dobbiamo ancora capire i problemi di Misano' [VIDEO] : ... e questo potrebbe provocare un calo di grip che influenza maggiormente la Yamaha rispetto alle altre case, come raccontato da Maio Meregalli, Team Principal di Yamaha, ai microfoni di Sky Sport. Da ...

MotoGP Aragon - Libere 1 : le Ducati dominano - 1° Dovizioso - 7° Rossi : ALCANIZ - Per Andrea Dovizioso prosegue il buon momento di forma , che fa segnare il miglior tempo nella prima sessione di Libere con il crono di 1'48'020. La Ducati monopolizza tutte le posizioni ...

MotoGP Aragon : Dovizioso domina le Libere 1 - che poker Ducati! : Il forlivese davanti a Petrucci, Miller e Lorenzo. Vinales-Marquez alle loro spalle, settimo Valentino Rossi

MotoGP - GP Aragon 2018 : poker Ducati nella FP1 - con Andrea Dovizioso che precede Danilo Petrucci - settimo Rossi : Andrea Dovizioso (Ducati) inizia con il piede giusto il fine settimana del Gran Premio di Aragon 2018 di MotoGP piazzando il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. Il pilota romagnolo ha confermato di essere in grande spolvero sia a livello personale che a livello di feeling con la moto, sfruttando anche i test svolti al MotorLand qualche settimana fa. Il pilota romagnolo ha stampato un ottimo 1:48.020 approfittando della gomma Hard ...

MotoGP – Occhi lucidi per Petrucci dopo le Fp2 ad Aragon : “per il risultato? No! Ecco la verità” : Danilo Petrucci e il secondo posto nelle Fp2 del Gp di Aragon: le parole del ternano del team Pramac dopo la sessione mattutina di prove Splendido poker Ducati questa mattina nelle Fp1 del Gp di Aragon: Andrea Dovizioso ha chiuso in testa, davanti al suo futuro compagno di squadra, Danilo Petrucci, che si è lasciato alle spalle Miller e Lorenzo. Soddisfatto ma concentrato su un duro lavoro per risolvere qualche problema di troppo con le ...

MotoGP – Terminate le Fp1 ad Aragon : la Ducati cala il poker - Dovizioso super [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nelle Fp1 del Gp di Aragon: la Ducati cala il poker nella mattina spagnola I piloti della MotoGp sono tornati finalmente in pista dopo una breve pausa a seguito dell’appassionante weekend di Misano. Dopo la vittoria di Dovizioso al Gp di San Marino, la Ducati ha iniziato subito col botto il weekend di gara di Aragon, con le quattro moto davanti a tutti: Dovizioso ha segnato il miglior tempo di ...

LIVE MotoGP - GP Aragon 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del Gran Premio di Aragon 2018 , quattordicesima tappa del Mondiale di MotoGP. I migliori centauri al mondo si sfideranno sul Motorland di Aragon, un tracciato di 'nuova generazione' che ospita il Motomondiale dal 2010 ed ha spesso visto trionfare i padroni di casa iberici. A sei gare dal termine ...

