MotoGp – Fp2 amare per Vinales ad Aragon | la dura sincerità di Maverick | “cosa non

: Dopo la pausa è tempo di tornare in pista per i piloti della #Moto3! ?? Iniziano le FP2 dell’#AragonGP! ????… - SkyRacingTeam : Dopo la pausa è tempo di tornare in pista per i piloti della #Moto3! ?? Iniziano le FP2 dell’#AragonGP! ????… - FTraiettoria : @marcmarquez93 si prende le #FP2, @lorenzo99 ad un soffio #MotoGP #AragonGP -

(Di venerdì 21 settembre 2018)deluso dopo il venerdì di prove libere del Gp di: le parole dello spagnolo della Yamaha Giornata di prove non soddisfacente in casa Yamaha: dopo la domenica di gara di Misano il team di Iwata brancola nel buio. Nono e decimo tempo nelle Fp2 rispettivamente per Valentino Rossi enelle Fp2 del Gp di. Alessandro La Rocca/LaPresse Nonostante un test abbastanza positivo di qualche settimana fa,non sembra per nulla adesso soddisfatto delle prove di oggi davanti al suo pubblico: “è stato difficile, il feeling è molto diverso da quello dei test, è cambiato tanto e la moto non lavora bene, dobbiamo provare di lavorare forte per domani, è difficile capire cosa è successo da Misano, non mi sono trovato molto bene. Non so cos’è che non funziona, manco Yamaha lo sa, dobbiamo provarci, portare pazienza e provare a fare il mio ...