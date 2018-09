MotoGp Aragon | Libere 2 | Marquez torna padrone | 9° Rossi

MotoGp – Fp2 amare per Vinales ad Aragon - la dura sincerità di Maverick : “cosa non funziona? Manco Yamaha lo sa” : Maverick Vinales deluso dopo il venerdì di prove libere del Gp di Aragon: le parole dello spagnolo della Yamaha Giornata di prove non soddisfacente in casa Yamaha: dopo la domenica di gara di Misano il team di Iwata brancola nel buio. Nono e decimo tempo nelle Fp2 rispettivamente per Valentino Rossi e Maverick Vinales nelle Fp2 del Gp di Aragon. Alessandro La Rocca/LaPresse Nonostante un test abbastanza positivo di qualche settimana fa, ...

MotoGp Aragon - dove vedere la gara in tv e streaming : orari Sky e Tv8 : Nelle ultime sei edizioni solo i piloti di casa hanno occupato il primo posto nelle classifiche, sia in qualifica sia in...

MotoGp Libere2 Aragon - Marquez è super : precede Lorenzo e Dovi. Vale 9° : Marquez si riprende lo scettro. Dopo il poker Ducati della mattinata, nel pomeriggio di Aragon è lo spagnolo della Honda a issarsi davanti a tutti: nelle Libere2 sulla pista spagnola, sede del 14° GP ...

MotoGp - Terminate le Fp2 ad Aragon : Marquez 'risponde' a Dovizioso - bene le Ducati [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nelle Fp2 del Gp di Aragon: i piloti Yamaha nei migliori 10 E' terminata la prima giornata di prove libere sul circuito Motorland di Aragon. Un finale infuocato nel ...

MotoGp - GP Aragon 2018 : Marc Marquez sfreccia nelle prove libere 2 - Dovizioso insegue. Valentino Rossi nono : Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Honda ha stampato un roboante 1:47.382 proprio in chiusura di sessione grazie al quale è riuscito a lasciarsi alle spalle le accreditate Ducati che avevano brillato nella FP1 del mattino. Il Campione del Mondo è stato il migliore in assoluto quando si è trattato di montare la gomma soft al posteriore e ha dettato legge, ...

MotoGp – Terminate le Fp2 ad Aragon : Marquez ‘risponde’ a Dovizioso - bene le Ducati [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nelle Fp2 del Gp di Aragon: i piloti Yamaha nei migliori 10 E’ terminata la prima giornata di prove libere sul circuito Motorland di Aragon. Un finale infuocato nel pomeriggio, con la simulazione qualifica che ha regalato uno spettacolo da urlo con i piloti a caccia del miglior tempo e soprattutto del crono utile per assicurarsi un posto nella Q2. Se al mattino è stato Andrea Dovizioso il più veloce, ...

Diretta MotoGp / Streaming video SKY prove libere FP2 live : comanda Iannone con 1.48.381 (GP Aragon 2018) : Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Aragon 2018: cronaca e tempi delle prime due sessioni sul circuito del Motorland Aragon (oggi venerdì 21 settembre)(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 14:31:00 GMT)

MotoGp - GP Aragon 2018 : domani le qualifiche. Programma - orari e tv : domani, 22 settembre, andranno in scena le qualifiche del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2018. Sulla pista iberica grande attesa per il time-attack. La Ducati, nel corso delle prove libere, hanno confermato un ottimo stato di forma. Nonostante la tradizione non sia così favorevole, Andrea Dovizioso ha messo in mostra un passo considerevole nelle PL1 e la Rossa può candidarsi ad un ruolo di primo piano. ...

DIRETTA MotoGp / Streaming video SKY prove libere FP2 live : Marquez avanti al gruppo (GP Aragon 2018) : DIRETTA MOTOGP prove libere FP1 e FP2 live GP Aragon 2018: cronaca e tempi delle prime due sessioni sul circuito del Motorland Aragon (oggi venerdì 21 settembre)(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 14:15:00 GMT)

Diretta MotoGp / Streaming video SKY prove libere FP2 live : si torna in pista! (GP Aragon 2018) : Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Aragon 2018: cronaca e tempi delle prime due sessioni sul circuito del Motorland Aragon (oggi venerdì 21 settembre)(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:49:00 GMT)

LIVE MotoGp - GP Aragon 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Aggiornamenti in tempo reale : Bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP. Dopo una mattinata dominata dalle Ducati, la classe regina torna in pista per capire i reali valori in campo al MotorLand. Nella FP1 il miglior tempo è stato fissato da uno straordinario Andrea Dovizioso, davanti a tre compagni di marchio, Jack Miller, Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo. Alle loro spalle Maverick Vinales, Marc Marquez e ...

MotoGp – Sensazioni positive per Dovizioso ad Aragon : “partiti subito bene - ma dobbiamo lavorare” : Le Sensazioni di Andrea Dovizioso dopo la prima sessione di prove libere del Gp di Aragon: le parole del ducatista Prima sessione di prove libere positiva per Andrea Dovizioso ad Aragon: il ducatista ha chiuso le FP1 in testa alla classifica dei tempi, seguito dalle 3 Ducati di Petrucci, Miller e Lorenzo. Sensazioni dunque più che positive per il forlivese che rimane però con i piedi per terra: “Sensazioni molto buone, come il test, ...

MotoGp - Gp Aragon : Meregalli - Yamaha - - 'Dobbiamo ancora capire i problemi di Misano' [VIDEO] : ... e questo potrebbe provocare un calo di grip che influenza maggiormente la Yamaha rispetto alle altre case, come raccontato da Maio Meregalli, Team Principal di Yamaha, ai microfoni di Sky Sport. Da ...

MotoGp Aragon - Libere 1 : le Ducati dominano - 1° Dovizioso - 7° Rossi : ALCANIZ - Per Andrea Dovizioso prosegue il buon momento di forma , che fa segnare il miglior tempo nella prima sessione di Libere con il crono di 1'48'020. La Ducati monopolizza tutte le posizioni ...