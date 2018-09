Moto2 | GP Aragon Libere 2 | comanda Marcel Schrotter davanti a Pecco Bagnaia | Alex

Moto2 - GP Aragon 2018 : risultati e classifiche prove libere 2. Pecco Bagnaia davanti a tutti - Locatelli quarto : Francesco “ Pecco ” Bagnaia davanti a tutti al termine delle prove libere 2 del GP Aragon 2018 , tappa del Mondiale Moto2 . Il leader della classifica generale ha subito battuto un colpo dopo il secondo posto ottenuto nella FP1 e ha timbrato un notevole 1:53.784 confermando di poter lottare per la vittoria ancora una volta dopo il fenomenale successo ottenuto a Misano che gli ha permesso di allungare in campionato. Il piemontese ha ...

Moto2 - GP Aragon 2018 : Francesco Bagnaia cerca il tris per allungare su Miguel Oliveira : Il Mondiale Moto2 2018 è pronto per sbarcare ad Aragon con tre numeri di capitale importanza: 8, come i punti di vantaggio di Francesco “Pecco” Bagnaia nei confronti di Miguel Oliveira; 6, come le gare che ci dividono dalla conclusione della stagione e 3, come le vittorie consecutive a cui punta il portacolori del team Sky Racing VR46. Dopo i successi di Red Bull Ring e Misano, infatti, il pilota piemontese vuole infilare la ...