Moto2 - Ezio Gianola | ' Marinelli Snipers non ha aiutato Fenati'

Moto2 – Gesto Fenati - danno e beffa per Manzi : la Direzione Gara punisce anche Stefano : La Direzione Gara ha deciso di punire anche Manzi per guida irresponsabili, comminandogli sei posizioni di penalità sullo schieramento di Aragon Una domenica di Gara trionfale per l’Italia al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, con le vittorie di Dalla Porta, Bagnaia e Dovizioso rispettivamente in Moto3, Moto2 e MotoGp. Uno spiacevole episodio però ha rovinato questa domenica di festa, cioè il Gesto folle di Romano Fenati, ...