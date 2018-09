Moto | Dovizioso cala il poker Ducati

MotoGP Aragon : Dovizioso domina le Libere 1 - che poker Ducati! : Il forlivese davanti a Petrucci, Miller e Lorenzo. Vinales-Marquez alle loro spalle, settimo Valentino Rossi

MotoGP - GP Aragon 2018 : poker Ducati nella FP1 - con Andrea Dovizioso che precede Danilo Petrucci - settimo Rossi : Andrea Dovizioso (Ducati) inizia con il piede giusto il fine settimana del Gran Premio di Aragon 2018 di MotoGP piazzando il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. Il pilota romagnolo ha confermato di essere in grande spolvero sia a livello personale che a livello di feeling con la moto, sfruttando anche i test svolti al MotorLand qualche settimana fa. Il pilota romagnolo ha stampato un ottimo 1:48.020 approfittando della gomma Hard ...

MotoGp - Dovizioso tira i remi in barca : “non penso più al titolo mondiale. Fenati? I giornalisti hanno sbagliato” : Il pilota della Ducati pare abbia ormai tirato i remi in barca per quanto riguarda il titolo mondiale, svelando di puntare al secondo posto Forte della vittoria ottenuta a Misano, Andrea Dovizioso riparte da Aragon con l’obiettivo di bissare il successo centrato sul circuito italiano. Aspettative alte in vista della gara spagnola, dove non sarà comunque semplice battere Marquez, capace di vincere qui a casa sua nelle ultime due ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “La Ducati ha preferito alzare lo stipendio a Dovizioso piuttosto che credere in me” : Jorge Lorenzo e la Ducati, storia di rimpianti e vittorie? Forse sì. Il campione del mondo maiorchino della Ducati, quarto nella classifica generale del Mondiale 2018 di MotoGP e con tre vittorie all’attivo, ha trovato il suo feeling con la Rossa in questa stagione. Prestazioni degne di nota che hanno alimentato il rammarico per un matrimonio non andato a buon fine con lo spagnolo in Honda, al fianco di Marc Marquez, dalla prossima ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : Ducati per confermarsi la Moto da battare. Dovizioso per continuare a vincere e mettere le basi per il 2019 : Questo Mondiale 2018 della motoGP si sta trasformando, per quanto riguarda la Ducati, in una vera e propria occasione che la scuderia di Borgo Panigale si sta facendo scappare. Per quale motivo? Per la forza della moto che hanno a disposizione Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Mai come quest’anno, infatti, la Desmosedici si è dimostrata competitiva e pronta a vincere su ogni circuito. Uno step evolutivo notevole rispetto alla già ...