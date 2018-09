Morto l’attore napoletano Riccardo Zinna | era apparso in Benvenuti al sud e ne I Soprano

Burt Reynolds - è Morto l’attore celebre per Boogie Nights e Quella sporca ultima meta : Addio a Burt Reynolds, l’attore è morto il 6 settembre a Juppiter in Florida, con lui se ne va un altro personaggio iconico del cinema anni Settanta americano. Nato a Lansing in Michigan l’11 febbraio del 1936 divenne attore per caso. Infatti da ragazzo era una promettentissima star del football fin quando un incidente al ginocchio ne arrestò la carriera. Determinato a entrare in polizia per seguire le orme del padre, iniziò invece ...

È Morto l’attore Burt Reynolds : È morto a 82 anni Burt Reynolds uno degli attori statunitensi più importanti degli anni Settanta e Ottanta, conosciuto per Un tranquillo weekend di paura (Deliverance, 1972) di John Boorman, Quella sporca ultima meta (The Longest Yard, 1974) di Robert The post È morto l’attore Burt Reynolds appeared first on Il Post.

È Morto l’attore Burt Reynolds - aveva 82 anni : È morto l’attore Burt Reynolds. aveva 82 anni. L’interprete di pellicole cult come “Boogie Nights” e “Un tranquillo weekend di paura”, ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua abitazione ed è poi morto nell’ospedale Jupiter Medical, in Florida. Con lui c’era la famiglia. Lo ha annunciato un suo portavoce. ...

È Morto l’attore Burt Reynolds : Burt Reynolds, il carismatico protagonista di film come “ Deliverance” , “ The Longest Yard” e “ Smokey” e “The Bandit”, è morto all’età di 82 anni. l’attore è deceduto questa mattina al Giove Medical Center in Florida. Il suo manager, Erik Kritzer, ne ha dato notizia a The Hollywood Reporter . ...

Un posto al sole : l’attore Antonio Pennarella è Morto : morto Antonio Pennarella, Nunzio Vitiello di Un posto al sole Antonio Pennarella è morto all’età di 58 anni. Stimato attore di teatro, di cinema e volto noto del piccolo schermo, si è spento questa mattina, venedì 24 agosto, dopo aver combattuto per tanto tempo contro una brutta malattia, lasciando nel dolore i suoi cari e suoi tanti estimatori. I funerali si svolgeranno sabato 25 agosto alle 11 nella chiesa di Via Porta San Gennaro a Napoli. ...

E’ Morto l’attore Antonio Pennarella volto di Un posto al Sole : Lutto nel cinema italiano. E’ morto l’attore Antonio Pennarella. Aveva 58 anni ed era malato da tempo. I funerali si

Un posto al sole : è Morto l’attore ANTONIO PENNARELLA (Nunzio Vintariello) : In questo venerdì 24 agosto siamo costretti a darvi una bruttissima news che riguarda il “guest cast” di Un posto al sole. È notizia di queste ore, infatti, che è morto ANTONIO PENNARELLA, stimato attore di teatro e soprattutto di cinema, ma volto estremamente noto anche della nostra televisione. PENNARELLA era infatti apparso in svariate fiction come La squadra, Provaci ancora prof, Capri, Il clan dei camorristi, Squadra Antimafia ...