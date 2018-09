Morandi | prime ammissioni dei tecnici | «Controlli più formali che sostanziali»

Crollo Ponte Morandi a Genova - Autostrade versa contributi a prime 25 famiglie : Teleborsa, - Autostrade per l'Italia ha versa to i contributi economici alle prime 25 famiglie coinvolte nell'emergenza causata dal Crollo del viadotto Polcevera. A beneficio di queste famiglie , che si ...

Crollo Ponte Morandi a Genova - Autostrade versa contributi a prime 25 famiglie : Autostrade per l'Italia ha versa to i contributi economici alle prime 25 famiglie coinvolte nell'emergenza causata dal Crollo del viadotto Polcevera . A beneficio di queste famiglie , che si erano ...

Autostrade per l'Italia stanzia 500 milioni - un minuto di silenzio durante il cda. Partono le prime iniziative dopo il crollo del ponte Morandi a Genova : Via libera del consiglio d'amministrazione di Autostrade per l'Italia alla "prima lista di iniziative" dopo il crollo del ponte Morandi a Genova: confermato lo stanziamento di 500 milioni di euro "finanziati con mezzi propri". La misura era stata già annunciata sabato scorso nel corso di una conferenza stampa nel capoluogo ligure. In particolare, si legge in una nota, ci saranno iniziative a supporto delle famiglie colpite dalla tragedia, ...