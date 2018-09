Monza | il centro storico si riempie di cuori rossi | e adesso si sa perché

Il Presidente Sergio Mattarella visita il Centro Maria Letizia Verga di Monza : Punto di riferimento nazionale per l’emato-oncologia pediatrica, e i laboratori di ricerca della Fondazione Tettamanti, la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma e il Comitato Maria Letizia Verga ha ricevuto la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Giuseppe De Leo – Presidente della Fondazione MBBM e Luigi Roth – vice Presidente della Fondazione MBBM e Presidente della Fondazione Tettamanti ...

Gp di Monza - la F1 fa show - dalla pista al centro di Milano " : ... Official Logistics Partner di Formula 1 dal 2004, che abituata a spedire in giro per il mondo il circus della F1 ha voluto dedicare al più piccoli uno spazio esclusivo per giocare e rilassarsi prima ...