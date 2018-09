Montanari | Contro crollo pini georadar come su Ponte Morandi a Genova

romadailynews

(Di venerdì 21 settembre 2018) Roma – “Vogliamo iniziare ad usare sensori eche ci daranno in tempo reale le informazioni sulla stabilita’ dell’albero. Sonoquelli diper ilma noi ci abbiamo pensato prima. Si parte con una sperimentazione perche’ sono strumenti che costano”. Cosi’ l’assessore all’Ambiente del Comune di Roma, Pinuccia, nel corso di una riunione congiunta della commissione Lavori Pubblici e di quella Ambiente dedicata agli interventi sugli alberi su via Cristoforo Colombo, via Ostiense e via del Mare. “Abbiamo fatto un lungo lavoro di analisi sul tema della gestione degli alberi in citta’ con l’aiuto di alcuni esperti- ha aggiunto- Per idomestici abbiamo bisogno di intervenire sempre in sinergia tra Lavori pubblici e tecnici dell’ambiente evitando tagli delle radici quando ...