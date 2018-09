Monster Hunter World | disponibile da oggi il Festival Raccolto d' Autunno

Le vendite della versione PC di Monster Hunter World hanno superato le aspettative di Capcom : Capcom ha annunciato che le vendite della versione PC di Monster Hunter World hanno superato le aspettative dell'azienda. Sfortunatamente, come segnala DSOgaming, la compagnia giapponese non ha rivelato alcun numero di vendita, quindi non sappiamo quante copie abbia effettivamente venduto la versione per PC.Come ha affermato Capcom:Read more…

Monster Hunter Generations Ultimate - recensione : Sono ormai lontani i tempi in cui Capcom era una delle regine delle sale arcade. Sono purtroppo distanti anche gli anni in cui la Capsule Computers osava (quasi) senza freni, portando su varie generazioni di console PlayStation, Sega, Nintendo e Xbox titoli coraggiosi come Power Stone, Killer 7, Viewtiful Joe e Dead Rising. Ultimamente però stiamo assistendo ad un risveglio della compagnia di Osaka, lento ma progressivo e in gran parte poggiato ...

La caccia è aperta anche su Switch : Monster Hunter Generations Ultimate è ufficialmente disponibile : Monster Hunter Generations Ultimate, il seguito di Monster Hunter Generations, è da oggi disponibile in formato fisico per Nintendo Switch. Monster Hunter Generations Ultimate segna il debutto della serie sulla nuova piattaforma di Nintendo e gli utenti potranno giocare per la prima volta in modalità wireless locale oppure in modalità multiplayer online, con supporto fino ad un totale di 4 cacciatori, sulla tv di casa o in movimento, grazie alla ...

Monster Hunter World : abbiamo provato l’hunting game di Capcom arrivato su PC ad inizio agosto : Quindici anni fa in usciva Monster Hunter, un successo inaspettato che diventa subito culto in Giappone ma che negli anni fatica a uscire dalla nicchia che invece si è creato all’estero, a causa di meccaniche davvero troppo complesse per i giocatori dell’occidente. Quest’anno con l’uscita di Monster Hunter World, Capcom decide di aprirsi totalmente al mercato occidentale facendo uscire il titolo su tutte le piattaforme da ...

Monster Hunter Generations Ultimate - la caccia su Switch : Monster Hunter è un franchise che ha collezionato, nel corso del tempo, un successo planetario e ha raccolto un enorme seguito composto da moltissimi appassionati sparsi per tutto il mondo. Dopo moltissime apparizioni su altrettante piattaforme, questa produzione compie il suo debutto ufficiale anche su Nintendo Switch in una riedizione proveniente da Nintendo 3DS, chiamata ...

Monster Hunter Generations Ultimate : un video mostra in azione la demo : Nella giornata di ieri vi avevamo parlato dell'arrivo sul Nintendo eShop di una demo per Monster Hunter Generations Ultimate, il porting per Nintendo Switch di Monster Hunter Generations che esordì su 3DS nel 2015.Se non avete ancora avuto occasione di scaricarla, NintendoEverything riporta oggi un lungo video di gameplay che permette di godersi la bellezza di quasi 40 minuti di giocato tratti direttamente dalla demo. Tra le novità del porting ...

Disponibile la demo di Monster Hunter Generations Ultimate per Nintendo Switch : Capcom da oggi offre la possibilità ai possessori di Switch di affrontare il prossimo Monster Hunter Generations Ultimate prima del rilascio, tramite una demo gratuita Disponibile sull'eShop.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Monster Hunter Generations Ultimate (conosciuto come Monster Hunter XX in Giappone) è il porting per Switch potenziato ed ampliato del titolo per 3DS Monster Hunter Generations del 2015 che aggiunge una ...

Monster Hunter : World (PC) - recensione : Con sei mesi di ritardo rispetto alla versione per le console casalinghe, finalmente Monster Hunter: World giunge anche sulla "master race", per la gioia di grandi e piccini. Dopo aver sviscerato il titolo per quasi 300 ore su PS4, siamo tornati alla carica per scoprire come si comporti su PC, se questo porting sia all'altezza delle aspettative ma, soprattutto, se sia valsa la pena aspettare tutto questo tempo. Prima di parlare della nostra ...

Dopo l'arrivo su Steam Monster Hunter World ha superato quota 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo : Le vendite di Monster Hunter World hanno superato quota 10 milioni di copie piazzate in tutto il mondo, Dopo lo straordinario successo del gioco su Steam. Quindi, il dato riportato da Gearnuke, combina le vendite di tutte le versioni, anche quelle console.Il gioco targato Capcom ha avuto un grande successo con le versioni console e alla fine del mese di luglio si contavano 8,3 milioni copie vendute su PS4 e Xbox One.Il lancio su Steam ha reso ...

Monster Hunter World : riscontrati alcuni problemi con la versione PC : L'apprezzatissimo Monster Hunter World è arrivato finalmente anche su PC da pochissimo e il suo debutto su Steam è stato molto positivo. Il gioco, infatti, sta già registrando dei record sulla piattaforma di Valve.Tuttavia, nonostante la grande accoglienza riservata al titolo, sembra che ci sia qualche problema tecnico per Monster Hunter World in versione PC.Come segnalano i colleghi di VG247, da Steam apprendiamo che alcuni modelli specifici di ...

Monster Hunter World è ora disponibile per PC e sta già registrando record su Steam : Monster Hunter World è stato pubblicato all'inizio di quest'anno su Xbox One e PS4, ma per il rilascio della versione per PC abbiamo atteso fino a ieri, 9 agosto. Ovviamente, i fan che aspettavano questa versione del gioco erano moltissimi e, questo, è stato confermato dagli ultimi dati apparsi su Steam.Come segnala Dualshockers, a partire dall'uscita del gioco, Monster Hunter: World è già diventato il più grande rilascio dell'anno su Steam in ...

PlayStation ha favorito al successo di Monster Hunter World. : Monster Hunter World è un successo indiscusso sia in patria nipponica che all'estero, e a contribuire al successo del gioco sono stati in molti, come possiamo apprendere da VG247.Lanciare un capitolo per una console casalinga e non su una portatile è stata una scommessa per per Capcom, e secondo Stuart Turner, Capcom Europe COO, la compagnia si preoccupava che questo tentativo di ritagliarsi un pubblico in occidente avrebbe da un lato ...